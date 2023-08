El Conicet Córdoba está comprometido con la sociedad

En respuesta a los dichos del candidato a presidente Javiel Milei, respecto de su propuesta de privatizar el Conicet, desde el Consejo Directivo del CCT CONICET Córdoba lanzaron un comunicado "La ciencia no es cara, cara es la ignorancia" en el que resaltan la importancia del sistema de ciencia y tecnología para el desarrollo social y productivo de nuestro país.

En Data Universitaria, el informativo universitario de Canal U, tuvimos el agrado de recibir a su directora, María Angélica Perillo quien remarcó que “nuestro Conicet a nivel central es un organismo nacional descentralizado, esa es la característica y tiene representaciones en todas las provincias, esas representaciones se llaman centros científicos tecnológicos y cada centro científico tecnológico agrupa a todos los investigadores y a todo el personal de Conicet en esa región. En el caso del centro científico tecnológico con el sede en Córdoba, agrupa a 42 institutos que están localizados en Córdoba, Villa María y Río Cuarto, además hay otras personas que no están formando parte de los institutos pero también forman parte de nuestra organización y somos 3.800 personas en total. Así es que nosotros no queremos centrarnos en el nombre, centro científico tecnológico, sino en Conicet Córdoba, para que se pueda apreciar mejor la dimensión de lo que representa.”

Al preguntarle a la Directora del Conicet Córdoba sobre cómo están y cómo les han impactado estas declaraciones de Javier Milei respecto de privatizar al Conicet, María Angélica Perillo señaló que “estamos preocupados porque la posibilidad de que esta persona acceda a un cargo de conducción de la nación existe, la probabilidad no la conocemos, pero es mayor que cero o sea que eso es posible, entonces hemos salido a tratar de informar a la población y por eso agradezco mucho esta entrevista porque es una oportunidad de llegar para que conozcan qué es el Conicet y cuál es la calidad de las personas que trabajan allí, cuál es la rigurosidad con la cual estas personas son seleccionadas para ingresar a esta institución, que producimos y cuál es la importancia para el país, de su existencia.”

En el mundo, la investigación científica, es privada o es de los estados...? Es preciso conocer es en el resto del mundo, porque si no pareciera ser que como aquí en la Argentina es financiada por el Estado está mal, de acuerdo a lo que Javier Milei ha dicho, le planteamos a la Directora del Conicet quien nos explicó que “en todo el mundo la mayor parte de la inversión en ciencia y tecnología, la hacen los Estados. También los privados en Argentina invierten, pero proporcionalmente, mucho menos que el Estado.”

Seguidamente Perillo señaló que “es como que el Estado cuida y financia a sus científicos que este propio Estado formó en sus universidades también, y cuida lo que sería el desarrollo soberano de la Nación, porque contar con una ciencia y una tecnología de origen nacional le permite al Estado tomar decisiones, utilizar los productos de esas investigaciones para resolver problemas de su propia sociedad y para exportar conocimiento también y además le da como beneficio este otro, en paralelo la obtención de divisas, exportando productos de desarrollo de conocimientos.”

Ahora, si viene una empresa privada de algún lugar del mundo, se instala aquí y contrata científicos, las investigaciones que esos científicos hagan van a ir a la casa central en algún lugar del mundo de esta empresa, no quedan aquí en la Argentina, es decir no son investigaciones y producciones y servicios que la Argentina pueda utilizar porque le pertenecen a una empresa privada...? “Exactamente...!”, contestó Perillo, y agregó “la diferencia básica si los científicos trabajan en el Estado es que este tiene políticas científicas, eso significa que direcciona los fondos para investigación hacia este desarrollo de conocimiento de interés para el Estado, no sólo eso, la ciencia tiene una base que es lo que le llaman la ciencia fundamental, que es la producción de conocimiento, eso también es una fortaleza, porque conocer implica formación académica, capacidad de resolver problemas, además implica también una inversión previa del Estado en infraestructura y equipamiento que después puede dar lugar a desarrollos tecnológicos de interés económico, pero es un valor en sí mismo y lo hemos demostrado durante la pandemia.”

Al dar ese ejemplo, la Directora de Conicet explicó que “la pandemia fue una enfermedad producida por un virus que no existía. Entonces hubo que salir a dar respuestas a esa enfermedad y a esa dispersión tan grande de esa enfermedad que causó muchas muertes, pero también muchas vidas se pudieron salvar.”

María Angélica Perillo dijo además que “lo que se aprovechó de la capacidad ya construida en conocimiento fue la posibilidad de tomar o utilizar esas capacidades para resolver un problema novedoso de una emergencia inesperada, de no haber existido esa capacidad, que en gran medida era de conocimiento y capacidad intelectual de Los profesionales, no hubiera sido posible producir esa derivación hacia la resolución de un nuevo problema.”

Luego le planteamos que han habido momentos en la Argentina donde hubo baja en el presupuesto de Conicet, otros gobiernos no lo valoraron tanto, recientemente a partir del 2015 por ejemplo (Gobierno de Macri) respecto de lo que Perillo manifestó que “Sí así fue, la inversión en ciencia y tecnología de finales de 2015 representaba el 0 34% del producto bruto interno y bajo a un 0,21 aproximadamente y ahora está subiendo, pero lo bueno que ha ocurrido en el año pasado, es que se ha aprobado una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que ha sido apoyada por todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Nación, entonces se ha transformado en lo que uno podría decir, una política de Estado”, y en ese momento le consultamos sobre “si se va a disminuir la inversión en investigación o se piensa privatizar el Conicet (propuesta de Javiel Milei), hay que ir al Congreso para que éste lo vote y se decida o derogue en todo caso la ley que usted mencionaba...? Perillo dijo que “es así exactamente, no puede ser una decisión proveniente exclusivamente del Poder Ejecutivo, tiene que ser refrendada por el Congreso de Nación, porque hay una ley que así lo establece”, sentenció la Directora del Conicet.

Finalmente, María Angélica Perillo dejó un mensaje a la sociedad ante la posibilidad de privatizar el Conicet, y dijo: “la ciencia, la tecnología son por un lado cultura, pero por otro lado, capacidades para el desarrollo con lo que, establecidas las políticas de ciencia y tecnología por parte del Estado, podemos considerar y garantizar la soberanía en las decisiones que se puedan tomar para la inversión en ciencia y tecnología, soberanía en cuanto a la mirada puesta en las necesidades de la sociedad, para la resolución de problemas propios de la sociedad, problemas dentro de todos los campos disciplinares, que pueden aportar a esas soluciones.”

El comunicado del CONICET

“La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, no es sólo una cita de Bernardo A. Houssay, fundador del CONICET ni tampoco es un título para encabezar un comunicado, es la contracara de la libertad cercenada y la expresión cabal de cuando la soberanía está en peligro.

El comunicado del Consejo Directivo del CCT CONICET Córdoba sobre la importancia del sistema de ciencia y tecnología para el desarrollo social y productivo de nuestro país.

Aquí el texto del comunicado:

CONICET es la institución gubernamental de Ciencia y Tecnología más importante de América Latina, según el análisis realizado por Scimago, una organización internacional que construye un ranking de instituciones de Ciencia.

A través de numerosos convenios de cooperación, CONICET tiene una fuerte interacción con instituciones universitarias y con organismos nacionales de ciencia y tecnología, tales como CONAE, CNEA, INTI, INTA. Además, este Consejo forma parte de empresas mixtas como Y-TEC e INVAP. Esto sin mencionar la fructífera y estrecha colaboración con los más prestigiosos organismos internacionales de Ciencia.

El ingreso de investigadores/as, profesionales, técnicos/as y becarios/as a CONICET se realiza mediante concursos que aplican los más estrictos procedimientos de análisis de sus antecedentes. La permanencia en los cargos y el acceso a financiamiento por parte de los científicos/as, profesionales y técnicos/as del CONICET depende de la evaluación rigurosa y periódica de sus producciones por pares especialistas del país y del exterior.

Las investigaciones que los equipos científicos llevan a cabo con fondos del Estado Nacional dan lugar a la producción de conocimientos que se transfieren a productos y desarrollos tecnológicos, muchos de los cuales han permitido la creación de empresas de base tecnológica (EBT) y también convenios de vinculación con empresas privadas.

Las capacidades científicas y tecnológicas del CONICET, la formación científica de su personal, y el instrumental disponible, demostraron la capacidad de adaptación y dinámica para dar respuestas a diversos problemas de nuestra sociedad. Un ejemplo notable fue la rapidez con la que logró ponerse en marcha al servicio de las demandas que inesperadamente emergieron con motivo de la pandemia del COVID-19. Esto llevó a la producción de kits diagnósticos, respiradores y sistemas de protección como los barbijos, lo cual permitió resolver el problema derivado de las limitaciones a la importación, dado que los países centrales los reservaban para su propia población. Desde las matemáticas, la epidemiología, y las ciencias sociales, se realizaron estadísticas confiables para analizar la evolución de los contagios. Este impulso también dio lugar al desarrollo de la vacuna contra COVID de producción nacional, ARVAC, que próximamente estará disponible para ser aplicada. La exportación de barbijos y de kits diagnósticos produjo también un importante ingreso de divisas.

En síntesis, contar con un sistema de ciencia y tecnología es una fortaleza que permite tomar decisiones soberanas. Esto se demostró durante la pandemia, y se demuestra cuando la internet llega a lugares recónditos de nuestro país gracias a los satélites geoestacionarios de construcción nacional en INVAP, con la producción y venta al exterior de reactores nucleares de construcción nacional, con el desarrollo de baterías de litio en Y-TEC, con el trigo resistente a la sequía desarrollado y patentado por CONICET y la empresa Bioceres, la producción de sistemas nanoestructurados para el transporte de micronutrientes y de fármacos, el desarrollo de equipos electrolizadores para producción verde de hidrógeno, estudios sobre mosquitos y dengue, monitoreo de la resistencia a antibióticos, alternativas para mejorar alimentos, diagnóstico de precisión para el tratamiento del cáncer, etc. Éstos y tantos otros logros en el campo de las ciencias sociales y humanas son posibles con la inversión del Estado, a veces con la contribución del sector privado, pero esencialmente con la sólida formación académica y el incansable trabajo del personal de ciencia y tecnología.

Sin CONICET, sin Universidades, sin un sistema de ciencia y tecnología y sin inversión del Estado no sería posible el desarrollo social y productivo de nuestro país.