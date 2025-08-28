Representantes de 70 de las 75 instituciones universitarias públicas miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se dan cita hoy en la primera jornada de trabajo del 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria «Enseñanza, investigación, gestión y territorio» con el objetivo de poner en común buenas prácticas, problematizar desafíos presentes y debatir opciones de transformación aún pendientes.

La organización de este primer congreso está a cargo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que recibe al 94° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN que se realizará en simultaneo mañana viernes desde las 9 horas. Se expondrán más de 800 trabajos y se cuenta con la asistencia de más de 2.000 personas entre docentes, equipos de investigación y estudiantes.

«La universidad pública argentina, con su realidad, su comunidad y su territorio, hoy está presente en Rosario; somos parte de la sociedad argentina y ser parte, también, es estar en diálogo con el territorio en lo pedagógico y en la gestión», subrayó el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa.

El anfitrión de la actividad y vicepresidente de este Consejo, Franco Bartolacci, propuso revisar la universidad actual porque eso servirá para pensar la educación superior que queremos: «La universidad pública no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace décadas. Para estar a la altura de las circunstancias debemos dar vuelta nuestras prácticas y ese es el espíritu de nuestra convocatoria: el cambio debe ser horizontal y desde el consenso, anclado en la celeridad y como un mandato de nuestras prácticas cotidianas».

También integró la apertura el presidente de la Comisión de Asuntos Académicos y rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Jerónimo Ainchil. Y, a continuación, inició el cronograma del congreso con la conferencia de apertura “Las tensiones de las universidades en el contexto de proyectos de nación altamente diferenciados”, a cargo de Ángel Díaz Barriga, pedagogo proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Plenario de Rectoras y Rectores

Este viernes 29 de agosto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá en el marco de su 94° Plenario de Rectoras y Rectores.

Las autoridades proyectan un encuentro que contemple la participación simultánea mediante la virtualidad de quien así lo desee. A la vez, el evento contará con transmisión en vivo y abierta mediante nuestro canal YouTube.

El plenario se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en la sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será anfitriona de esta instancia de acuerdos que se espera compartir con diferentes autoridades nacionales.

Asimismo, se proyecta el debate que posibilite arribar al proyecto de presupuesto universitario 2026 que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) en las próximas semanas.