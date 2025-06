A través de violaciones de políticas de seguridad de la información, impactando sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, pudiendo afectar y dañar uno o varios sistemas, los ciberataques son una realidad de estos tiempos.

Para dar respuesta y enfrentar estas situaciones, en mayo de 2022 se firmó el acta de creación del Centro de Respuesta y Alerta Temprana de Seguridad Informática (CSIRT Córdoba).

Con el objetivo de promover las buenas prácticas en torno al tema, se anunció la Diplomatura Universitaria en Ciberseguridad, un esfuerzo conjunto de la Prosecretaría de Informática de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF-UNC) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFYN-UNC).

En declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, el Doctor Marcos Oliva y el Magíster Miguel Solinas, profesores y coordinadores, nos dieron detalles sobre la diplomatura en Ciberseguridad en la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación FAMAF de la UNC.

Se habla mucho de estas cuestiones, los ciberataques y contra ellos o para prevenirlos está la ciberseguridad y es importante capacitarse en este sentido con la capacitación que tiene como objetivo a profesionales pero también a empresas que son objeto de los ciberataques en particular y en general, que después también terminan afectando a la sociedad.

Es el tercer año de esta diplomatura en ciberseguridad de FAMAF para la que se espera una gran convocatoria en esta edición sobre lo que el Dr. Oliva destacó que “estamos lanzando la tercera cohorte de esta diplomatura, que ha tenido buen impacto en las cohortes anteriores y esperamos que en esta ocasión también puedan sumarse muchos profesionales y gente idónea que trabaja en las áreas de informática o de seguridad en las empresas sobre todo, que son las que se ven afectadas en gran medida por estos ataques, porque uno de los activos más grandes que tienen las empresas y que muchas veces no lo tienen en cuenta son los datos.”

Ciberataques: situaciones preocupantes

Respecto de los datos, le consultamos al profesor Solinas, que están resguardados pero sin embargo sufren estos ataques, hay casos emblemáticos que nos contó, por ejemplo algunos que “están vinculados, en particular a un ataque sobre una actividad profesional, esta el caso de una profesional de las ciencias económicas y otro caso de una pyme”, y prosiguió su relato señalando que “los dos están encuadrados dentro de lo que es un trollano bancario. En el primer caso, esta contadora trabajando en su computadora, en algún momento operando con un banco privado, tiene el problema de que accediendo a su home banking, le sale un mensaje que se están realizando algunas tareas de mantenimiento, que por favor espere que le devuelvan el control a la actividad que ella quería realizar. Extraer, ingresar dinero, lo que sea, pagar cosas. De pronto recibe mensajes en su celular donde le piden que ingrese códigos a través de SMS, que son los que habilitan a realizar transacciones. Ella confía que efectivamente el mensaje viene de alguien que está controlando el home banking, le ingresa ese código en la pantalla y de pronto le dicen que ha habido un problema, el código no lo hemos podido recibir correctamente, le vamos a enviar otro. Llega el aviso vía SMS al celular, y le mujer le ingresa el código, destaco que hasta ese momento ya entregó dos códigos y el mensaje que le salía de que estaban realizándose tareas de mantenimiento en el banco, en el home banking.

En ese momento, el Profesor Solinas aclaró que “efectivamente lo que estaba ocurriendo es un control por parte de un tercero de su actividad en su notebook. O sea, no estaban estafándola o atacándola desde el banco, sino que le habían ingresado a su computadora. Ella se quedó sospechando de que algo raro estaba pasando, esperó, esperó, hasta que después de un cierto tiempo decidió apagar su máquina, reiniciar todo el sistema y volver a entrar al home banking.”

Profesor Solinas: “hay que hacer un esfuerzo para capacitarse en aspectos relacionados con la gestión de las TIC”

“¿Qué ocurrió?” nos interpeló Solinas y prosiguió su relato: “Le habían extraído dinero, le habían sacado préstamos, el préstamo no estaba acreditado, se lo habían transferido, sabrá Dios a quién, entonces había perdido efectivamente dinero. Esto nos llegó a través del CSIRT Córdoba (el Centro de Respuesta y Alerta Temprana de Seguridad Informática), como un caso que necesitaba algún tipo de apoyo, asesoramiento, contención.”

El Profesor nos señaló que “averiguando un poco, nosotros lo que diagnosticamos es que el problema que tenía esta profesional, que puede ocurrirnos a todos, es que la computadora que utilizaba en su casa para su estudio profesional la compartía con sus hijos. ¿Eso qué desencadena? Que nuestros hijos, que muchas veces juegan con las computadores, descargan software sin licencia, o sea software gratis y con esas cosas muchas veces vienen lo que se conocen como trollanos, que es malware, es software que aparenta cumplir una función y en realidad detrás hay un malware, hay una mala intención. Entonces lo ha descargado, se ha instalado y en el momento en que ella lo utilizó para realizar una tarea de home banking, eso avisó a alguien o tuvo posibilidades de comunicar con un tercero, que efectivamente desencadenó este tipo de acciones.”

Un caso más de ciberataque, gravísimo y es sólo un ejemplo de tantos que se dan día a día y que el profesor Solinas nos contó, por lo que junto al doctor Oliva van a estar coordinando, la Diplomatura en Ciberseguridad dirigida a profesionales, a pymes, porque es una diplomatura y le consultamos justamente si hay que tener algún título para hacerla, a lo que nos explicó que “No es necesario tener un título, sí una serie de conocimientos básicos para poder aprovechar los contenidos de la diplomatura. Esos contenidos, digamos, o los requerimientos, los van a encontrar en la página web de FAMAF.”

“La preinscripción es hasta el 30 de junio pero va a ser prorrogada hasta el 15 de julio, las clases comienzan el 22 de agosto y se cursa hasta diciembre la primera parte y luego hay una segunda parte de diplomatura que termina, arranca a finales de febrero hasta abril del año que viene”, explicó el Dr. Oliva.

Es importante capacitarse para prevenirse también y para volcar en las empresas en las que trabajan las personas o de manera particular, esta especie de prevención, le planteamos al Profesor Solinas quien afirmó que “yo creo que es fundamental y estaba pensando ¿cómo nos hemos adaptado nosotros a convivir con la ley de la gravedad? Bueno, a través de la evolución durante cientos o quizás miles de años ¿no? La ciberseguridad y a lo que nos expone internet, lamentablemente no podemos esperar a que evolucionemos para conocer cómo manejarnos en internet. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para capacitarse en aspectos relacionados con la gestión de las TIC, con la gestión en particular de la ciberseguridad porque están expuestos nuestros activos de información, nuestros intereses económicos, nuestra privacidad y a partir de ahí sí vamos a tener una herramienta poderosísima para llevar adelante nuestras actividades”, concluyó.

La Diplomatura que brinda FAMAF de la UNC

En el CSIRT Córdoba participan los Ministerios de Coordinación, de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Conectividad Córdoba del Gobierno de la Provincia de Córdoba; la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicación del Centro de Argentina (CIIECCA); el Córdoba Technology Cluster; la Fundación Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe (IDDLAC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En la creación de este centro, se tuvo en cuenta que en la provincia de Córdoba crece y se consolida un sector emprendedor y empresario tecnológico dinámico, con profesionales expertos en la materia que son capaces de crear y proveer soluciones que mitiguen el impacto de las violaciones a la seguridad informática.

Dr. Oliva: “es para profesionales y gente idónea que trabaja en las áreas de informática o de seguridad en las empresas…”

Cronograma:

Preinscripciones: hasta el 15 de julio de 2025

Elaboración de orden de mérito: hasta el 19 de julio.

Publicación de orden de mérito: a partir del 22 de julio.

Inscripción definitiva: del 1 al 14 de agosto.

Inicio: Viernes 22 de agosto del 2025.

Fin: Sábado 18 de abril de 2026.