Exitosas Jornadas de Inserción Profesional en la UNC

Graduados y graduadas recientes y estudiantes avanzados, se encuentran en el evento que comenzó ayer y culmina hoy, en el horario de 11 a 18, en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, bajo el lema “Profesionales que trascienden: del aula al impacto”.

Se trata de una nueva edición interfacultades en la que participan Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Químicas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Lenguas, y la Subsecretaría de Graduados de la UNC.

Más de 6.600 personas recientemente graduadas y estudiantes de los últimos de distintas carreras se inscribieron para participar de las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que comenzaron hoy 6 de octubre y finalizan mañana.

Las JIP se consolidan año tras año como un espacio de encuentro entre recientes graduados/as y estudiantes avanzados/as de la UNC. El objetivo es generar vínculos y sinergias con equipos de selección en áreas de recursos humanos, conocer los nuevos desafíos del mercado laboral, las competencias más valoradas por las organizaciones, las oportunidades de empleo y cómo elaborar un CV.

El rector Jhon Boretto junto a los decanos de las facultades que organizan el evento recorrieron los distintos stands de la JIP en el Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria. Las #JIP2025 son nuevamente una edición interfacultades con la participación de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Químicas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Lenguas, y la Subsecretaría de Graduados de la Universidad.

Una gran cantidad de empresas y organizaciones que confirmaron su participación, se sumaron a esta gran convocatoria de la Universidad Nacional de Córdoba: Accenture, Agrometal, Akron, Arcor, Banco Roela, Bancor, Banco Patagonia, Bunge, Club Belgrano, Club Talleres, Cnh Argentina, Coca Cola, Colven, Computrabajo, Consultores De Empresas, Dulcor Empleotecnia, Deloitte, Evoltis, Ey, Farmacias Global, Farmacity, Icaro, Invap, Kilimo, Kpmg, Ldc, Mabe, Marvell Argentina, Mercado Libre, Morel Vulliez, Mundo Maipú, Nexo, Nobis Salud, Pwc, Renault Servicios Agropecuarios, Stellantis, Tbo, Tribunal Superior De Justicia y Tte.

Asimismo, varias Consultoras también se sumaron para hacer entrevistas laborales: Aprhc, Byb, Cecilia Ortiz Consultora, Core Solution, Crea Consultora, Candelaria Marenchino Gestión Humana, Consultoría Ey Rh, Gestiona.r Consultora, Humaq Consultora, Humanos Semilla, Idear Humano, Ikigai Consultora, Idoneus, Martina Muñoz Consultora, Pampa Consultores, Paula Ledesma Consultora, Poncio Consultora, Estefanía Dagna Rh/Coaching y Suma Consultora.

Además, acompañaron: Editorial Comunicarte y Global Shapers Córdoba.

En declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, el rector de la UNC Jhon Boretto señaló que “es la segunda convocatoria que organizamos de esta manera entre varias facultades y el área de graduados del rectorado. Está dirigida a estudiantes avanzados y a jóvenes profesionales como para acercarlos al mundo laboral profesional e identificar las oportunidades de empleo, de trabajo, de inserción. Hay en este evento más de 40 empresas que vienen a presentar sus convocatorias para distintos puestos de trabajo, 20 consultoras especializadas en recursos humanos que también reclutan profesionales y estudiantes avanzados, y más de 6.500 inscriptos entre estudiantes avanzados y nuevos graduados jóvenes. La idea es, por supuesto hay empresas de todas las áreas, del agro, del software, de los servicios, de las áreas contables, de las ingenierías, la verdad muy amplia la posibilidad que tienen los estudiantes avanzados y los jóvenes graduados para empezar a visualizar.”

Entrevistas de trabajo

El rector de la UNC también comento que “en este momento se están realizando más de mil entrevistas de trabajo, o sea, cómo es la mecánica, vienen las empresas, vienen las consultoras con sus búsquedas actuales como para establecer un contacto y además los estudiantes tienen la posibilidad de conocer cómo es la dinámica de las entrevistas laborales, cómo organizar también sus currículums, se complementa también con charlas. La verdad que es un evento, así como hicimos hace un tiempo la muestra de la universidad que sobre todo está dirigida a las nuevas generaciones que se van a sumar a estudiar a la universidad, en este caso estamos abordando el trayecto ya final de los estudiantes que están a punto de recibirse o los que se han recibido hace muy poco tiempo.”

Ofrecer empleo en un momento difícil de Argentina

Es una situación que muestra que el trabajo genera alguna incertidumbre en la actualidad, la Universidad está interesada en hacer un puente con las empresas y también demuestra el interés que han tenido las compañías en esta edición, le planteamos a Boretto, quien reafirmó nuestro parecer al ceir “así es, la verdad que muy contentos, por supuesto, agradecer el trabajo organizativo que realizan las secretarías de extensión o de graduados de cada una de las facultades, la gente de recursos humanos que nos acompaña en la organización, el área de graduado del rectorado, es un trabajo mancomunado de varias facultades y la verdad que la respuesta tanto de consultoras de recursos humanos como de empresas de primera línea que se desempeñan en el ámbito de Córdoba, pero que son en muchos casos empresas que prestan servicios para todo el mundo, es muy importante para la Universidad que hayamos tenido esta recepción.”

Le consultamos también si el propósito de los jóvenes puede ser informarse en relación a la posibilidad de una búsqueda laboral o tal vez ingresar directamente en una fuente de trabajo y nos respondió que “ambas alternativas suceden, porque justamente la riqueza que tiene este encuentro que ya lo veníamos realizando en años anteriores, pero que cada vez se va perfeccionando, es eso, que los estudiantes avanzados, los jóvenes profesionales puedan conocer cómo son las características de las entrevistas, de las búsquedas, cuáles son las tendencias de esas búsquedas laborales y profesionales, pero al mismo tiempo, como vienen consultoras de recursos humanos y vienen empresas que en este momento están reclutando o están pretendiendo cubrir determinados puestos laborales, en el mismo evento se puede dar la posibilidad de que sean seleccionados o preseleccionados para futuras entrevistas y finalmente quizás insertarse en un trabajo.”

Todas las actividades, de acceso libre y gratuito, con inscripción previa en: https://jip.eventos.unc.edu.ar

Por consultas o dudas: jip@eco.uncor.edu