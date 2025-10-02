FAMAF de la UNC: Jornada de Puertas Abiertas Ingreso 2026

La Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, la FAMAF, produce y enseña ciencia de excelencia internacional, es pública, gratuita y sin cupo de ingreso.

Fue creada en diciembre de 1983, como una evolución del Instituto de Matemática, Astronomía y Física, IMAF, institución nacida el 15 de noviembre de 1956 por concepción e iniciativa de Enrique Gaviola, precursor de la tecnología nuclear y las capacidades aeroespaciales del país.

La Jornada de Puertas Abiertas está dirigida especialmente a estudiantes que estén evaluando sus opciones para el ingreso en el ciclo lectivo 2026, así como a docentes, orientadores vocacionales y familiares interesados.

La actividad se realizará este viernes 3 de octubre ofreciendo una oportunidad para acercarse a las instalaciones de la Facultad, interactuar con su comunidad y resolver dudas sobre las diversas carreras que ofrece FAMAF.

Para facilitar la participación, se han organizado dos turnos con las mismas actividades en cada uno:

- Turno Matutino: De 10:00 a 13:00 horas.

- Turno Vespertino: De 16:00 a 19:00 horas.

Asimismo se organizo un cronograma de Actividades (en ambos turnos), habrá una bienvenida institucional donde los asistentes serán recibidos en el Aula Magna de la Facultad, se les brindará una introducción a FAMAF, su historia, misión y oportunidades.

También habrá un visita guiada que se realizará a través de un recorrido por las diversas áreas e instalaciones de la Facultad, incluyendo laboratorios, aulas y espacios comunes.

Espacios interactivos

Se dispondrán estaciones y demostraciones donde los visitantes podrán participar activamente y conocer de cerca las actividades de investigación y docencia.

Diálogos con la comunidad FAMAF

Estudiantes avanzados, egresados y egresadas, y docentes estarán disponibles para compartir sus experiencias, responder preguntas y ofrecer una perspectiva real sobre la vida académica y las salidas profesionales de las distintas carreras.