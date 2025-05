La Universidad Nacional de Córdoba transitará este miércoles 14 y jueves 15 de mayo un nuevo proceso eleccionario para elegir autoridades decanales.

Durante estos dos días se elegirán decanas y decanos para las 15 facultades por el período 2025-2028, representantes estudiantiles en consejos directivos y en el Consejo Superior, y también las conducciones de los centros de estudiantes.

Los comicios se realizan en las sedes de cada facultad, donde se dispondrán urnas para los distintos claustros: docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Algunas facultades optaron además por modalidades alternativas como el voto postal o el voto mediado por tecnología. Estas formas a distancia estuvieron habilitadas para personas graduadas que residen fuera de la ciudad de Córdoba, un sector del padrón que históricamente mantiene un bajo nivel de participación.

Se vota con una Boleta Única de Sufragio, para consejeros y conciliarios y conciliarias de estudiantes, para el Honorable Consejo Superior, y otra BUS para decanos, decanas, vicedecanas, vicedecanos. También se eligen representantes al Centro de Estudiantes para lo que van a tener otra boleta más.

Canal 10 realizó un relevamiento para conocer cómo se estaba viviendo esta jornada electoral y nos contó Eliana Córdoba de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC que “estamos teniendo una jornada electoral muy activa con muchos estudiantes, graduados, no docentes y docentes que están participando en la elección, así que estamos muy contentos con el resultado hasta el momento al menos.”

Córdoba nos reiteró que “son dos días, miércoles y jueves, en el caso de Ciencias Económicas, de 8 a 20 horas y en todas las facultades a partir de las 8, algunos hasta las 18 y otros hasta las 20.”

Desde la Junta Electoral de esa facultad se remarcó “un importante número de participación hasta el momento en todas las mesas, y en todos los claustros hemos tenido mucha participación, comúnmente lo que es docentes y graduados, es más por la tarde cuando tenemos participación, pero el resto de las mesas viene muy bien.”

En cuanto a los votantes nos contaron que algunos es la primera vez venían a votar, otros ya tenían experiencia por las votaciones presidenciales también y fue una experiencia distinta, sinceramente, porque, por lo común, acá no se cierra como en las secundarias, las primarias, las facultades, hay que venir a las clases y todo eso, y es mucho más distinta la experiencia y todo esto, la importancia es participar, me encanta mucho participar en todo esto, así que me intenté informar lo mejor posible, cuál es la mejor opción, cuál es la que más nos representa.”

Otros contaban que “votan desde que ingresé en 2019, así que todos los años que hubo vine y voté. Importante marcar participación también en este tipo de cosas. Sí, no sólo por el hecho de que, bueno, elegimos a nuestro estudiante, elegimos los consejeros y qué proponen, sino que, bueno, también el estudiante no sólo tiene que venir, sino que hay, por así decir, consecuencias. O sea, uno quiere avanzar en la carrera y si no votás, los exámenes cómo se rinden, nadie te lo viene a rendir.”

Las facultades que implementaron voto mediado por tecnología fueron Odontología; Ciencias Económicas; Ciencias Agropecuarias; Derecho; Ciencias de la Comunicación; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Lenguas; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y Artes. Esta modalidad de voto se habilitó con una fecha límite hasta el domingo 11 de mayo.

Por otro lado, Ciencias Médicas; Sociales; Famaf; Químicas; Filosofía y Humanidades; y Psicología utilizaron el mecanismo de voto postal. El voto postal funcionó para los claustros estudiantiles y de egresados durante las elecciones del 2021 en la pandemia, y en los años posteriores se mantuvo para que los egresados que no viven en Córdoba puedan participar.

Cada facultad definió sus propios horarios, aunque en general se vota de 8 a 18, con posibilidad de extender hasta las 20 horas.

Finalizado el proceso, se realizará el escrutinio en cada unidad académica, incluyendo los votos presenciales, postales y electrónicos. Se espera que los resultados del proceso electoral se conozcan entre la noche del jueves 15 y la madrugada del viernes 16 de mayo.

Según estimaciones oficiales, la participación en algunos claustros superaba el 80%, y en cuatro facultades ya se registraban niveles por encima del 70%: Ciencias Agropecuarias, Artes, Comunicación y Lenguas.

Una jornada donde se celebra la democracia en la Universidad Nacional de Córdoba, donde el padrón electoral es de 280 mil personas, lo que lo convierte en el tercero más numeroso de Córdoba, después del provincial y el de la capital.

En un primer relevamiento, el voto postal tuvo muy poca participación, mucho menor que durante la pandemia o posterior, mientras que el voto mediado por tecnología que es lo nuevo, entre el 55% y el 70% de participación de acuerdo a cada facultad.

Estos votos van a ser escrutados mañana a la noche cuando se abran las urnas.