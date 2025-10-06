Jornadas de Inserción Profesional y Feria de Empleo UNC

Los días 6 y 7 de octubre, de 11 a 17:30 hs, en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, se llevarán a cabo las Jornadas de Inserción Profesional (JIP), bajo el lema "Profesionales que trascienden: del aula al impacto".

Es importante destacar que todas las actividades son de acceso libre y gratuito, con inscripción previa y que durante las JIP se realizarán diversas actividades, bajo variadas modalidades de participación, que se detallan a continuación:

Exposiciones de Empresas: Se presentarán sus políticas, prácticas de selección del talento, programas de Jóvenes Profesionales o Pasantías y sus búsquedas laborales activas para estudiantes y graduados/as.

Feria de Empleo con Stands: En el hall del Pabellón Argentina de la UNC, más de 30 importantes empresas y consultoras estarán presentes con sus stands para compartir experiencias organizacionales y ofrecer la posibilidad de registrar el CV para eventuales ofertas laborales.

Simulación de entrevistas individuales y grupales: Personal de Selección de RRHH de empresas y consultoras de RRHH de todo el país realizarán entrevistas laborales, individuales y grupales para que vivas un proceso de selección en tiempo real.

Conferencia central con profesionales sobresalientes

Los que deseen participar podrán inscribirse en este Formulario de inscripción y obtener más información en el siguiente link.

“Lunes y martes de 11 a 17 30 hs en el Pabellón Argentina, los esperamos en las Jornadas de Inserción Profesional y Feria de Empleo para que estudiantes y graduados se conecten, se vinculen con empresas, con organizaciones y consultoras de recursos humanos para conocer qué buscan hoy las empresas, cuáles son las habilidades que están más demandadas en el mercado y de alguna manera conocer las oportunidades profesionales para los estudiantes y graduados”, explicó a Canal 10 y el streaming de SRT Media, Jorge Mina, Coordinador Operativo de la muestra.

Asimismo señalo que “no es la primera vez que se hacen las Jornadas que empezaron en el año 2019, se vienen desarrollando desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y desde el año pasado es la edición Interfacultades. Este año más unidades académicas se suman para aunar esfuerzos y para compartir con las distintas empresas y consultoras.”

Por su parte, la progesora Mariana Larovere, desde la organización comentó que “tenemos representadas más de 40 empresas en las jornadas, tenemos empresas del agro, empresas de la industria automotriz, de la industria alimentaria, de servicios, de comercios, las que nos están acompañando este año que todas vienen con sus propuestas de jóvenes profesionales, sus programas de pasantías y a contarnos acerca de por qué insertarse laboralmente en su organización, van a hablar de marca empleadora y les van a explicar a nuestros jóvenes acerca de cuáles son las competencias más demandadas hoy en el mercado laboral, fundamentalmente para desarrollar la empleabilidad de nuestros estudiantes y de nuestros graduados.”

¿Quiénes pueden participar?

“Las Jornadas de Inserción Profesional y Feria de Empleos de la Universidad Nacional de Córdoba son para estudiantes y graduados de toda la comunidad de la UNC y también hacemos extensiva la invitación al público en general, a personas que están buscando empleo y que se quieran acercar al pabellón argentina a traer su currículum y hablar con los electores de recursos humanos de las empresas. Por eso es importante que las personas que quieran participar a las jornadas se anoten, se inscriban a la web de las jornadas que es jip.eventos.unc, se anotan, van a recibir un mail y ahí van a tener la posibilidad no solamente de compartir sus datos con las 40 empresas y las 20 selectoras de recursos humanos que participan, sino también tener la posibilidad de hacer entrevistas laborales”, detalló la profesora.