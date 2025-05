La editorial de la UNC: memoria del campo intelectual

La editorial de la Universidad Nacional de Córdoba es un sello que fue creado en octubre de 2007 y se propone acercar los libros universitarios a un público amplio y aportar a los debates más significativos de nuestra actualidad. Además, aspira a ser una herramienta para la comunidad universitaria, un registro de trabajos académicos recientes y una memoria del campo intelectual.

En diálogo con SRT Media, su actual Director Marcelo Bernal nos comentó que “la editorial de la UNC tiene casi dos décadas de vida, que no es mucho teniendo en cuenta que otras universidades tienen una mayor tradición con sus sellos editoriales, pero sin embargo es una de las editoriales más productivas, y tranquilamente puede estar dentro de las tres o cuatro que han avanzado más en su catálogo en la última década y obviamente esto tiene que ver con el enorme bagaje cultural, académico y científico de una universidad con 400 años, 15 facultades, un montón de centros y departamentos de investigación.”

Al ser consultado sobre el objetivo de la editorial Bernal destacó que “lo que intentamos hacer es traducir en libros toda la experiencia de nuestros docentes, investigadores, artistas, etcétera. Si la cuenta no me falla estamos hablando de más o menos 181 libros ya listos, todos originales, muchos de ellos en co-edición, más de 30 en co-edición con editoriales universitarias o comerciales y tenemos no menos de 15 libros para presentar este año y una cola de trabajo bastante voluminoso para el año que viene.”

“Hay una tradición en el sistema universitario, primero universidades públicas, de que las diferentes ramas de actividades de gestión, la extensión, la académica, las relaciones internacionales, pero también la edición universitaria suelen tener un espacio, una red que las aglutina y que desde hace años funciona, yo diría que hace décadas funciona consistentemente y eso nos permite escalar en los proyectos, nos permite buscar nuevos mercados para nuestros libros, participar en las ferias internacionales que es algo muy costoso, tratar de llevar el sello del libro universitario que trasciende fronteras”, puntualizó el Director de la Editorial de la UNC y Marcelo Bernal además anticipó que “lo que estamos tratando en Córdoba es de reproducir a una escala provincial esa iniciativa, incluyendo también a las universidades privadas y a la universidad provincial.”

Respecto de la venta de libros Bernal señaló que “todas las editoriales universitarias tienen su propia estrategia de comercialización. Nosotros hemos crecido mucho aún en sentido contrario al mercado de venta de libros, todos sabemos de las restricciones financieras y que quizás la compra, el consumo de un objeto cultural como es un libro, se vuelve quizás un lujo en el movimiento económico que transitamos. Los universitarios lo sabemos más que la media de los asalariados, pero aún así trabajamos mucho para que nuestros libros lleguen a bocas de expendio en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Hoy nosotros, hablo de la editorial del UNC, tenemos más de 80 bocas de venta, estamos en todas las librerías comerciales importantes de la ciudad, en buena parte del interior y la verdad que es un enorme esfuerzo logístico llevar la producción de nuestros autores, pero lo estamos haciendo territorialmente en buena parte del país”, concluyó el Director de la Editorial de la UNC que se prepara para participar de una importante feria del libro universitario que tendrá lugar los primeros días de Junio en nuestra ciudad de Córdoba.