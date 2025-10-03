La gráfica digital será el eje de un congreso en la UNC

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba reunirá a destacados referentes, investigadores y profesionales de toda Iberoamérica del 19 al 21 de noviembre de 2025.

Durante esos días, la ciudad de Córdoba será el centro de la innovación en diseño, arquitectura, arte y tecnología, al albergar por primera vez en su historia el Congreso Anual de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital (SIGraDi).

Bajo el lema “Enfoques meta-responsivos en arquitectura, arte, diseño y ciencias”, la edición 2025 invita a reflexionar sobre cómo las disciplinas creativas pueden responder y anticiparse a los desafíos contemporáneos mediante el diseño adaptativo, las tecnologías emergentes y las nuevas formas de pensamiento digital.

En Ciudad Universitaria, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) se prepara para este congreso de gráfica digital, disciplina que está involucrada en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y es muy importante lo que se hace en estos congresos porque también tiene que ver con la interdisciplina, con el trabajo, con la responsabilidad ante los nuevos procesos que las tecnologías nos proponen.

Con el equipo periodístico del programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, fuimos a entrevistar a Patricia Hernández y Raquél Landenberg, profesionales de la arquitectura, el urbanismo y el diseño, para conocer más en detalle lo relacionado con el congreso que se avecina.

La Profesora Hernández nos contó que “el congreso va a ser del 19 al 21 de noviembre y está abierto a profesionales, a distintos laboratorios de investigación, no sólo del área de la gráfica digital en cuanto a diseño, sino también a todas las facultades tecnológicas.”

Por su parte la arquitecta Landenberg quien además es copresidenta de esta sede del congreso, que es Córdoba, manifestó el orgullo que eso significa al decir que “la verdad, un orgullo que este año nos tocó ser sede, recibir acá la organización del congreso y puntualmente el lema de este año “Enfoques meta-responsivos en arquitectura, arte, diseño y ciencias”, es decir, meta-responsivos sería cómo la arquitectura y la gráfica digital sirven para hacer diseños más adaptativos a las diferentes condicionantes. Todas las conferencias y las ponencias van a estar orientadas a ese aspecto.”

Público al que está orientado el Congreso

Les consultamos a nuestras entrevistadas respecto de a quienes está dirigido este evento, a estudiantes de arquitectura, urbanismo y diseño o también al público en general, y nos señalaron que “tiene un perfil más académico y de investigación, pero es bueno que asista el público en general, arquitectos o estudiantes que quieran conocer más de este tema, actualizarse y en general quienes estén afines a la gráfica digital, a la inteligencia artificial, a la robótica, vinculados al arte, a la arquitectura y al diseño.”

Digamos que la arquitectura no es solamente arte, diseño, sino también cosas que en la vida cotidiana vemos que han sido diseñadas con el diseño industrial, o las construcciones edilicias con la arquitectura y en todo está involucrado la gráfica digital, fue nuestro planteo, ante lo que nos explicaron que “exactamente, así es. La gráfica digital atraviesa a todo el diseño, principalmente en estos días actuales donde tiene un auge importante y evoluciona día a día. Entonces acá la idea es mostrar las últimas tendencias en gráfica digital y lo vemos en el día a día, en nuestros usos en la arquitectura, en el diseño, en el arte”, puntualizó Landenberg.

A su turno la Profesora Hernández dijo que los estudiantes están muy motivados con esta presencia de la arquitectura y de la gráfica digital y nos adelantó sobre las disertaciones que “hay disertantes de aquí y de otros lugares, estamos esperando la sociedad iberoamericana, o sea, de toda América, América Central, los países, los sectores, las provincias del sur de Estados Unidos de habla hispana, Portugal y España. Pero se convoca a todo el mundo.”

“Ya tenemos ponentes que van a venir de Austria, de Países Bajos, de distintos países. Además, tenemos siete conferencias magistrales y son todos oradores extranjeros que van a hablar sobre estas temáticas y la influencia de la inteligencia artificial en todos estos procesos de metas responsivos para el diseño.”

“Para mayor información pueden visitar la web del Congreso, sigradi2025.org o comunicarse al teléfono de contacto 351-858-55-57”, nos orientaron y destacaron que las actividades se van a desarrollar “en el Centro Cultural de FAUD, en la Avenida Vélez Sársfield, vamos a dar conferencias también en el Centro Cultural de la Nueva Andalucía, de la UNC, para que conozcan lo lindo de Córdoba y las instalaciones excelentes que tiene la UNC.”

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, una vez más propone este anclaje tan importante con la sociedad del mundo, particularmente iberoamericana, que se va a dar cita aquí en noviembre, en este Congreso de Gráfica Digital, algo que parece lejano y absolutamente académico, y sin embargo es algo que todos los días tenemos y de lo que todos los días nos nutrimos, disfrutamos y también proyectamos en nuestra sociedad.

Un congreso con trayectoria y proyección

SIGraDi es una red académica y profesional consolidada que, desde 1997, promueve el intercambio de ideas sobre computación gráfica, tecnologías digitales y sus aplicaciones en el diseño. Cada año, el congreso cambia de sede, ofreciendo una mirada diversa y enriquecedora.

Actualmente, la presidenta de SIGraDi es Paula Gómez (Georgia Tech, Atlanta).

El equipo organizador local de la sede 2025 está integrado por Patricia Hernández (chair), Raquel Landenberg y Sara Boccolini (co-chairs), junto con Silvina Barra, Bottom of Form

Conferencistas destacados en SIGraDi 2025

El Congreso SIGraDi 2025 contará con la participación de renombrados expertos internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en las diversas áreas del diseño digital, la arquitectura y el arte tecnológico.

Los conferencistas confirmados son:

Branko Kolarevic – Arquitecto y académico reconocido por su trabajo en diseño paramétrico y fabricación digital. (Nueva York)

Vera Parlac – Profesora e investigadora especializada en tecnologías emergentes aplicadas a la arquitectura y el diseño. (Nueva York)

Thomas Wortmann – Experto en diseño computacional y sostenibilidad arquitectónica. (Stuttgart)

Bige Tuncer – Investigadora centrada en análisis de datos urbanos y diseño inteligente de ciudades. (Países Bajos)

Alfredo Andia – Académico y autor que explora la intersección entre arquitectura, tecnología y cultura digital. (Miami)

Karen Aune – Doctora en Artes y profesora de diseño industrial, enfocada en metodologías de diseño colaborativo y sostenible. (Colombia)

Pablo Lorenzo-Eiroa – Arquitecto y teórico del diseño computacional, reconocido por su trabajo en arquitectura paramétrica. (Nueva York)

Todos, alumnos, docentes, profesionales, e investigadores están cordialmente invitados a participar tanto de las conferencias magistrales como de las exposiciones que se realizarán en el Centro Cultural de la FAUD, en Av. Vélez Sarsfield, así como de las ponencias académicas, que presentarán investigaciones innovadoras provenientes de distintos países, que se presentarán en la FAUD ciudad universitaria.

Información e Inscripciones

Para obtener más información sobre el Congreso, te invitamos a visitar nuestro sitio web oficial https://sigradi.org/sigradi2025/

Para inscripción y consultas: contacto por whatsapp al 351-858-55-57