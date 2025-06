La UNC contra la violencia de género

El origen del movimiento Ni Una Menos se remonta al año 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, lo que desencadena una serie de marchas masivas en todo el país bajo la consigna "Ni una menos".

Aquél 3 de junio de 2015, miles de personas se movilizaron en distintas ciudades, exigiendo el fin de la violencia de género y los femicidios.

La importancia de la conmemoración

El "Ni Una Menos" es una oportunidad para recordar y honrar la memoria de las víctimas de femicidio.

La conmemoración sirve para visibilizar la problemática de la violencia de género y exigir el fin de la violencia machista.

Naciones Unidas en Argentina y otras organizaciones internacionales también resaltan la importancia de continuar trabajando para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

El rol de la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba promueve la reflexión y el debate sobre la violencia de género, buscando generar conciencia y sensibilizar a la comunidad universitaria.

La UNC cuenta con la Unidad Central del Políticas de Género y organiza eventos y actividades para visibilizar la problemática.

La Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNICEPG), fue creada en 2019 por Resolución del HCS. Su creación implicó la modificación de la estructura orgánica del Rectorado, y supone la jerarquización institucional de este espacio en el ámbito universitario.

Esta nueva área continúa con los proyectos que se venían realizando desde el Programa de Género -antes dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

La UNICEPG actúa de manera transversal y conjunta con el área central, las unidades académicas, colegios preuniversitarios y demás dependencias de esta universidad. En ese sentido, tiene a su cargo el diseño, la implementación y la evaluación de políticas tendientes a eliminar las desigualdades de género, y a formar sobre esta temática a la comunidad universitaria.

La misión de la unidad es trabajar para seguir aportando a la transformación de las condiciones de desigualdad e inequidad existentes en relación a los derechos humanos de las mujeres, los varones y otras identidades, así como en la promoción de cambios culturales, a partir de acciones de sensibilización, capacitación y difusión, tanto hacia el interior de la comunidad universitaria como en su relación con la sociedad.

Objetivos:

● Aportar a la transformación de las condiciones de desigualdades e inequidades existente en relación a los derechos humanos de las mujeres, los varones y otras identidades.

● Promover cambios culturales a partir de acciones de sensibilización, capacitación y difusión en relación a los derechos humanos de las mujeres, varones y otras identidades.

● Potenciar y facilitar una relación fluida entre los conocimientos y las acciones, producidas en la universidad y las organizaciones no gubernamentales, movimientos de mujeres, feministas y gubernamentales, que aporten a la transformación de las inequidades.

● Representar a la Universidad y coordinar esfuerzos con los organismos estatales, y no gubernamentales en la implementación de acciones positivas para las mujeres, varones y otras identidades.

Programas de formación y capacitación

Desde la UNICEPG desarrollan diferentes programas plurianuales de co-gestión asociada, como el Programa de Formación Ley Micaela en la UNC, el Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Escuela Itinerante de Género, el Programa Mujeres que mueven el mundo, Estudiantes por la No violencia de género y el Espacio de Masculinidades.

Además, forma parte de la Comisión Interdisciplinaria del Plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito universitario y coordina la Mesa de áreas y referentes de género de la UNC.

La UNICEPG participa y promueve el trabajo en red formando parte de:

Red universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE), órgano asesor del Consejo Interuniversitario Nacional.

Red Provincial de Universidades contra las violencias de género. Coordinado por el Ministerio de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En declaraciones al programa “Fuerte y Claro” de Canal 10 y el streaming de SRT Media, la Sub Coordinadora de Género de la UNC, Ab. Rocío Chinellato, señaló que “desde la Unidad Central para poder compartir cuáles son las políticas y acciones en este aniversario del décimo año del Movimiento Ni Una Menos en Argentina que nace ese 3 de junio del año 2015 y que impulsó esta cuarta ola del feminismo a nivel internacional, incluso para poder visibilizar y ponerle nombre a la violencia de género que atraviesa nuestras vidas, atraviesa las instituciones y a partir de eso la Universidad se ha comprometido en impulsar y a fortalecer las políticas para prevenir, atender y sancionar estas violencias, como así también este año se van a cumplir 10 años de la aprobación de la reglamentación del protocolo interno de la Universidad del plan de acciones para prevenir, atender y sancionar las violencias de género.”

Al destacar la importante tarea de la Universidad Nacional de Córdoba, no solamente porque esta dependencia depende directamente del Rectorado sino también por ser pionera entre otras tantas universidades, Chinellato nos explicó que “en ese sentido, en un contexto nacional de regresividad de los derechos humanos, de financiamiento de las políticas de género, vemos que en la Unidad se están fortaleciendo estas políticas desde ese compromiso rectoral de jerarquizar a la Unidad Central de Políticas de Género también a partir de este nuevo aniversario del Ni Una Menos, estamos impulsando un mapa interactivo que va a poder reflejar para toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general cómo en el territorio de la universidad están presentes las distintas áreas de género en las 15 unidades académicas, colegios preuniversitarios, instituciones, institutos dependientes de la Unidad Central, con la presencia de lactarios, las áreas de género en específico, los días horarios de atención y así también resaltar que en este último año, la Unidad Central ahora cuenta con un espacio físico mucho más amplio que puede recibir y albergar todas las inquietudes de todas las personas que quieran acercarse para recibir más información en el segundo piso del Pabellón de los Reformistas como una muestra concreta de que aquí el compromiso con la Agenda de Derechos Humanos y la Agenda de Género para prevenir, abordar, sancionar y erradicar las violencias, se sigue avanzando y es una realidad concreta.”

Un trabajo que se hace en todos los ámbitos de la UNC por lo que a todas las personas que quieran saber más sobre cómo defenderse, cómo prevenir, y es clave esta palabra, la violencia de género. Por eso se invita que se acerquen, no necesariamente a denunciar un hecho de violencia de género que ya es un punto cúlmine y complicado, sino también a saber cuándo estamos frente a estas situaciones.

Al respecto la Sub Coordinadora de la Unidad Central remarcó también que “contamos en primer lugar con el plan de acciones para prevenir, atender y sancionar las violencias de género con un equipo interdisciplinario de profesionales que pueden abordar cualquier consulta, inquietud o necesidad ante una situación de violencia, ya sea para realizar un manifiesto o una denuncia en el ámbito universitario y poder brindar también un acompañamiento psicológico si la persona lo requiere, como así también desde las redes sociales, a través de la página oficial de la Universidad, el instagram de género.unc, en donde van a poder acceder a toda la información para acceder no sólo al dispositivo del plan de acciones, sino también a las formaciones y capacitaciones en materia de sensibilización que llevamos adelante, tanto desde el plan de acciones como desde la Unidad Central para la comunidad docente y no docente, estudiantes y también egresados.”

La importancia de la política de género

Respecto de las estadísticas es pertinente preguntar cómo se ha trabajado en la cantidad de casos de violencia de género en la UNC desde la existencia de la Unidad Central de Políticas de Género, a lo que Chinellato nos referenció que “en primer lugar, lo más importante es visibilizar las situaciones de violencia. Vamos a ver que el incremento de situaciones se ha dado a lo largo de estos años como un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Desde el 2015 hasta ahora han acontecido más de 2.800 femicidios a nivel nacional y en la UNC entendemos que reflejamos lo que nuestra sociedad vive y atraviesa. Lo importante es que contamos con los dispositivos concretos para abordar las violencias y la importancia de dar difusión porque el primer paso para acceder a los derechos es conocerlos, así que esperamos que a partir de estas iniciativas, de este mapa interactivo del conocimiento del plan de acciones, más personas puedan acercarse para recibir el acompañamiento específico y en definitiva prevenir y erradicar estas violencias de género que nos atraviesan, lamentablemente.”

Un equipo de profesionales

La UNC tiene un gran equipo a cargo de la Romina Scocozza Abogada Coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género que realiza una tarea muy importante inserta en la sociedad universitaria y en la sociedad en general, “en lo que sin dudas es una lucha colectiva que atraviesa a todas las mujeres, e identidades feminizadas, nos interpela a todos y a todas como sociedad y buscamos desde la UNC, poder aportar nuestro grano de arena a una sociedad mejor”, concluyó Rocío Chinellato.

Con un grupo interdisciplinario muy importante de profesionales, la Universidad Nacional de Córdoba ha sido pionera en prevenir la violencia de género y sigue trabajando para erradicarla.