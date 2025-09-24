La UNC junto al frigorífico Logros

Como lo venimos planteando en una serie de notas de nuestro portal y en SRT Media, es una realidad palpable la efectiva relación entre las Universidad Nacional de Córdoba y el sector productivo de nuestra Provincia.

La consulta que hacemos al contactarnos con las empresas e instituciones respecto de la importancia de las universidades públicas y la situación en que se encuentran hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, respecto de las políticas que va aplicando la Nación, viene generando interesantes reflexiones por parte de directivos y autoridades.

Logros S.A., es una empresa fundada por el Dr. Juan Carlos Grimaldi, cuya experiencia de más de 40 años ha posibilitado que la empresa se haya instaurado como líder en la industria frigorífica argentina.

La planta, ubicada en Río Segundo (Córdoba), está a la vanguardia de la Industria Nacional e Internacional puesto que satisface los más altos estándares internacionales de calidad, tanto por su alto equipamiento industrial como por los excelentes Recursos Humanos que son seleccionados rigurosamente.

La compañía cuenta con dos plantas:

LOGROS S.A.: es una planta Ciclo I con capacidad para faena diaria de 1000 animales y el desarrollo completo del proceso de maduración, cuarteo, desposte, empaque, enfriamiento y depósito de los cortes.

VARE S.A. Es una planta de Ciclo II que también cuenta con todas las habilitaciones de exportación, y la correspondiente habilitación para la Unión Europea (UE).

José María Roca, gerente general de Logros S.A. - Frigorífico Río Segundo, entrevistado por Canal 10 y el streaming de SRT Media, nos dio su visión al respecto y el vínculo que tienen las universidades con el sector productivo: “para mí es fundamental la relación entre la academia y las empresas. Es algo trascendente, para difundirlo y realmente es algo que lo peleo, porque años atrás lográbamos hacerlo, después hicimos un intervalo donde no había forma, la universidad no le interesaba, había un cierto rechazo, pero hace unos años el rector me convocó y estamos justamente, en el caso de Logros, estamos viendo proyectos en conjunto. Estamos trabajando para poder llegar a hacer estos proyectos más que interesantes con una expectativa muy linda, muy interesante. Y para mí es fundamental.”

“Hay gente que lo concibe y hay gente que no lo concibe. Hace años me decían que yo quería explotar a los chicos, me decían cosas que realmente me parecían absurdas, pero no lo entendí y creo que esta empresa, teniendo semejante caudal de personal, directo e indirecto, es realmente clave para poder hacerlo, hay una casuística tan interesante acá, muy buena, que nutre, que sirve. No es lo mismo, creo que en el caso de agronomía, los pibes vienen acá a hacer la cátedra de carne, hace muchísimos años, que te diría casi 20 años, que vienen a recorrer el Frigorífico a verlo, que realmente no tienen la oportunidad dentro de la Facu de poder ver la cosa práctica, la cosa del día a día, dónde se va a poder aplicar su conocimiento, dónde van a poder despertar curiosidad, que me parece que es la palabra para estos pibes, y realmente es trascendente, ¿no? En el tiempo me he encontrado con chicos que han estado, y que me agradecían el tema de la charla, el tema de lo que habían visto, el despertar de una realidad.”

Roca señaló que “creería que en las empresas, no estaría mal que participemos más en el tema universitario, que se puedan hacer proyectos y sobre todo monetizar. Aquí hay una cosa que a veces es bastante compleja de hacer. Cuando involucramos un proyecto, ese proyecto tiene que tener un sentido económico, por eso vamos para adelante. Está buenísima la investigación, está perfecto poder llegar a mejorarlo, pero llega un momento donde decís, acá tenemos que abrir la pata, porque forma parte de la vida empresarial. Entonces ese término monetización me parece que hay que incorporarlo y hay que desarrollarlo.”

Al plantearles que desde Logros se invita a practicantes y pasantes, para tener esa interacción que se da, esa vida, ese flujo de personas que pasan y adquieren la experiencia, y a la vez a la empresa les sirve también el conocimiento que ellos traen, Roca lo aseveró y explicó que “por supuesto, yo propuse en esa facultad, y hoy estamos trabajando con Ciencias Químicas en un proyecto, yo les digo, muy lindo, muy hermoso, y con un futuro de una trascendencia tremenda, que incluye todo el tema de hidrógeno verde, y realmente les interesa, se sumó Economía, se sumó Exactas, esto sirve para poder despertar un poco la cabeza.”

Así, cuando presentan un currículum en un trabajo diciendo, pueden decir que “estuve en una empresa donde viví esto, donde participé de esto, no es lo mismo que el dato teórico. Un profe en la facu me decía, ustedes en 5 años son unos genios que se reciben en un rato, pero después de que se reciban, no tienen experiencia, y ahí es donde uno puede ayudar”

Con la invitación a conocer esta industria procesadora de proteínas esenciales, José María Roca, gerente general de Logros S.A., nos propuso recorrer la planta donde no sólo se procesan productos de la carne, de lo que se va a degustar en una comida, sino también de lo que hacen con harinas proteicas, con harinas de órgano, hay un camino apasionante para recorrer una empresa Cordobesa con proyección internacional donde se forman muchos estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Córdoba.