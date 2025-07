La Secretaría de Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Córdoba, es un área muy sensible porque allí confluyen todos los proyectos de obras de las 15 unidades académicas y de los entes descentralizados que tiene, en Ciudad Universitaria, en Campus Norte y en el centro de la ciudad, nuestra Universidad.

Como sabemos, la UNC es una estructura de grandes dimensiones y por lo tanto requiere de una importante cantidad de obras de creación y mantenimiento de sus edificios nuevos e históricos, tarea que desde esa Secretaría a cargo del arquitecto Ian Dutari se desarrollan con el planeamiento adecuado.

Aún en el marco de las restricciones presupuestarias por todos conocidas, la UNC desarrolla con fondos propios, un programa de mejoramiento en la red de alumbrado de los edificios y espacios públicos de la UNC.

La Secretaría de Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Córdoba viene ejecutando obras necesarias para responder a las demandas edilicias de las distintas actividades académicas y administrativas.

Uno de los principales objetivos es potenciar la iluminación en las zonas necesarias y cambiando la tecnología de los distintos artefactos, mejorando así el alumbrado público de ciudad universitaria.

También busca revalorizar los edificios emblemáticos del campus, proponiendo mejoras en la infraestructura y adecuando su espacio público y equipamientos para aproximar a todas las personas.

En declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, el arquitecto Dutari nos confirmó la novedad respecto que que sigue el plan de obras en estos tiempos, en tiempos en que está todo bastante complicado, sobre todo la cuestión presupuestaria de las universidades públicas.

El arquitecto Dutari ratificó que la UNC “continúa por una política de la universidad, de la gestión del Rector Boretto, y el Consejo Superior que asigna unos fondos que provienen tanto del Gobierno Nacional como de fondos que genera la universidad, así que eso permite que se siga, no sólo el plan de obras, sino toda una serie de trabajos que tienen que ver con sostener el patrimonio de la universidad y con asistir a la modernización que llevamos adelante para no solamente las unidades académicas, sino todo el área central también.”

Al Secretario de Planeamiento Físico de la UNC le pedimos un detalle de los dos tipos de obras, las de infraestructura y las de patrimonio, respecto de lo que nos contó que “en la universidad tenemos edificios que son no solamente monumentos históricos nacionales y miembros, protegidos por la Unesco, por su valor como patrimonio universal, sino que tenemos acá, en Ciudad Universitaria un montón de edificios que son también de valor patrimonial, y la gestión del Rector John Boretto generó una partida especial para el mantenimiento de esto, porque esto implica que todos estos edificios tienen problemas con la accesibilidad, por ser previos a los estándares de accesibilidad, tienen problemas con los estándares de seguridad y el tema de la modernización de las instalaciones y el mantenimiento de las cubiertas, lo que implica todo un mantenimiento especial.”

Obras hechas y por hacer

“Entonces hemos hecho con ese fondo, en los últimos dos años, 29 obras, especialmente sobre patrimonio, que han permitido asistir desde al Colegio Monserrat, al viejo Rectorado, la Facultad de Artes, la Facultad de Filosofía, que tiene una serie de edificios muy destacados, el Pabellón España, el Pabellón Residencial, el Pabellón Brujas, y son todos de gran valor e implica cada uno un cuidado particular”, especificó Dutari.

Junto a las nuevas tecnologías

Las obras son variadas y tienen que ver con la infraestructura, la tecnología, por lo que le planteamos al arquitecto quien lo describió diciendo que “dentro del proceso de modernización y adaptarnos a los cambios vertiginosos que la sociedad lleva adelante, hay un proceso de modificación de la conectividad. Todos los edificios universitarios tienen hoy acceso a las redes por fibra óptica, una fibra óptica que estamos terminando ahora un proceso de aumentar la velocidad de un giga por segundo a 10 gigas por segundo, en eso estamos terminando ese proceso en este momento.”

“Y ahí también la idea de conectar, que ya hay varias zonas universitarias que lo tienen, tenemos dos data centers, uno está en el Pabellón Argentina y otro al lado del Campus Virtual, y cinco nodos que permiten tener redundancia, es decir, que los edificios tienen red por distintos lados, si se corta uno, funciona el otro. Por dar un ejemplo, en las aulas B hemos agregado 22 aulas híbridas, a partir de esta accesibilidad a la conectividad, a las nuevas tecnologías, porque esto es como necesario y ahí este proceso de generar aulas híbridas se realiza también en todas las unidades académicas”, destacó Dutari.

Luminarias para mejorar la seguridad

“El tema de la iluminación es parte de una respuesta a la necesidad de ir mejorando la accesibilidad y la calidad del hábitat en nuestro parque, porque esto en definitiva es un parque urbano de 110 hectáreas”, puntualizó el Secretario de Planeamiento Físico de la UNC y agregó: “estamos en un proceso de cambio de la tecnología de la iluminación hacia los proyectores LED, incorporación de muchísimos proyectores. Hay corredores que se ha cambiado ya todo, por ejemplo en Valparaíso ya es todo con tecnología LED. Y el tema de accesibilidad también va, por decirte, las mejoras en veredas, estamos trabajando en el área del acceso oeste a los universitarios frente a Ingeniería, todas veredas nuevas, con los estándares de accesibilidad que corresponden.”

Otras obras en varias dependencias

Al ejemplificar las obras Dutari destacó “ascensores, por ejemplo, la Secretaría que trabaja el tema de inclusión, que es la BIMO (Secretaría de Bienestar y Modernización), tenemos un ascensor nuevo, después de muchísimos años que no tenía ascensor, se instaló un ascensor también en el edificio viejo de Ingeniería, en el edificio del centro.”

Cuando dicen desde la UNC “estamos haciendo”, significa que es un proceso que no se ha detenido en estos dos años, le planteamos al funcionario de la UNC mientras mirábamos, por ejemplo, un informe de obras 2022-2024 de muchas páginas con una importante cantidad de obras realizadas, lo que es muy significativo, porque cuando en todos los lugares se detiene la obra, y se denuncia que no hay obra pública, no hay prácticamente muchas obras que tengan que ver con instituciones públicas, la UNC sigue con su plan, señalamiento que Dutari asintió y puntualizó que “inclusive el Rector Boretto, por ejemplo, ha continuado obras que había iniciado el Dr. Juri (ex Rector de la UNC) y se inauguraron obras durante la gestión de John Boretto, por ejemplo, Odontología, Arquitectura, Artes, Sociales, Comunicaciones, son todos edificios nuevos o remodelaciones muy importantes, por ejemplo, Artes tiene 1.440 metros cuadrados más y la gestión de John Boretto ha continuado esas obras y las ha terminado, inclusive estamos trabajando en obras nuevas.”

“Recientemente se inauguró un nuevo laboratorio con aulas al sur de la Facultad de Agronomía, un edificio que se hace sobre un edificio preexistente, se completaron 500 metros cuadrados más, hemos terminado Graduados de Médicas, estamos terminando la segunda etapa de un segundo edificio de Comunicación, y estamos vendiendo los pliegos para un edificio nuevo en Ciencias Químicas”, señaló Dutari.

Las obras que vienen en la UNC

Ante este panorama, las obras no se detienen, y el panorama hacia adelante parece ser alentador en este sentido, por lo que le pedimos al arquitecto Dutari que nos anticipara cuáles obras significativas vienen, además de las que están en proceso, sobre lo que nos adelantó que “la más destacada es de la que se llamó a licitación y se está abriendo el lunes que viene, el nuevo edificio de la Torre Educativa de Ciencias Químicas, y para adelante, el plan de obras tiene lo que estamos justamente trabajando con la gestión del rector, en una posibilidad para ampliar el plan de obras para los próximos años, estamos trabajando en eso en este instante, en donde se le consulta a cada unidad académica cuáles son sus necesidades, obviamente sabiendo la restricción presupuestaria, pero las cosas se van haciendo, con fondos, los pocos que llegan del Estado Nacional, pero además recursos propios.”

Con recursos propios y ahorros de la Universidad Nacional de Córdoba y “para que tengan una idea de la dimensión”,remarcó Dutari y prosiguió destallando que “desde que asumió el rector Boretto hemos incorporado 14.000 metros cuadrados nuevos, lo cual es una gran superficie, y son laboratorios complejos no son solamente metros cuadrados, así simple”, sentenció el Secretario.

Trabajo en equipo

Es importante el trabajo de equipos que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, por lo que el arquitecto remarcó que “esto es un trabajo en conjunto, trabajan muchas secretarías, he mencionado cosas que tienen que ver con la Subsecretaría Informática, es todo un conjunto de gente que trabaja sabiendo que lo importante que es el servicio educativo que brinda esta casa.”

La Secretaría de Planeamiento Físico, a través de su titular, el arquitecto Ian Dutari. También nos proporcionó material detallado describiendo el trabajo de muchas otras áreas de la UNC, para demostrar que, a pesar de las restricciones presupuestarias aplicadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei, en la UNC, con los pocos aportes del Estado Nacional más muchos fondos propios, las obras continúan.