Son tres las propuestas teatrales que se presentarán en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria en estas vacaciones de invierno.

La primera de las obras es “Mi querido presidente”, con Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz, una obra llena de giros psicológicos, suspenso y una picaresca lucha por el poder.

En el momento que debe pronunciar su discurso de asunción, el flamante presidente de la República (Maxi de la Cruz) sufre una absurda picazón en la nariz. Imposible hablar en público sin quedar en ridículo, necesita que lo ayude un famoso psiquiatra (Miguel Ángel Solá).

Sólo tienen una hora, los dos hombres se lanzan a un duelo en el que cada uno intenta tomar el poder. ¿Quién tendrá la última palabra?

“Mi querido presidente”

Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13 de julio a las 21hs.

Sala de las Américas del Pabellón Argentina

Anticipadas en https://www.edenentradas.ar/

Los actores y sus vivencias

De visita en nuestro medio, los protagonistas de esta obra intercambiaron sus impresiones con Canal 10 y el streaming de SRT Media donde Maxi de la Cruz contó “Yo soy el presidente. Cabe aclarar que no soy presidente de ningún país, puntualmente. No hacemos referencia a nadie ni nada, simplemente es un presidente que tiene un pequeño problemita, que es como una picazón en su nariz, como un toc o un tic, por algo lo llaman el psiquiatra, y el psiquiatra no está bien tampoco, pero ¿sabes qué bueno? Se genera, en base a la locura de este psiquiatra y a la locura de este presidente, una relación y una comedia muy divertida, muy graciosa, que pasa por lo humano y por la relación de estos dos personajes, que la gente lo disfruta mucho y se ríe mucho.”

A su turno, Miguel Ángel Solá relató que “hace un año que hacemos esta obra, estuvimos primero en Punta del Este, un experimento que quiso hacer Gustavo Yankelevich, se le ocurrió esta dupla y funcionó. Funcionó y dice, ahora nos vamos a Buenos Aires y funcionó, y ahora nos vamos en gira, y funciona y ahora volvemos a Buenos Aires y sigue funcionando y ahí vamos.”

“Lo que pasa es que es un delirio, es muy hermosa, muy inteligente la obra”, reafirmó Solá

Las otras obras que llegan a la UNC

“En otras palabras” – Teatro que emociona

Una historia de amor que resiste al olvido, protagonizada por Gime Accardi y Andrés Gil, bajo la dirección de Nico Vázquez.

Juana y Abel atraviesan su mayor desafío: un diagnóstico de Alzheimer que pondrá a prueba el amor incondicional que los une. Una obra conmovedora, sensible y profunda, escrita por Matthew Seager, con traducción de Santiago Fernández.

Viernes 1º de agosto – 21 h

Sala de las Américas – Pabellón Argentina

Anticipadas en Eden Entradas

Homero Pettinato presenta: “Lo doy todo”

Una vuelta por su delirante universo, con monólogos, música, fábulas y personajes tan absurdos como adorables.

Un show cómico e impredecible donde Homero da lo mejor de sí... o al menos eso dice.

Risas aseguradas, corrección política no tanto.

Sábado 2 de agosto – 21:30 h

Sala de las Américas – Pabellón Argentina

Anticipadas en @edenentradas