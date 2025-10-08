La UNC y Casege lanzaron el curso virtual para operarios de limpieza

El Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la Cámara Cordobesa de Empresas, Servicios Generales y Afines (Casege), realizó el lanzamiento de Clean Connect, una plataforma innovadora desarrollada en articulación entre el sector público y privado, destinada a fortalecer la formación y la inserción laboral en el sector de limpieza.

“La iniciativa surgió ante la creciente demanda de personal calificado en empresas de limpieza cordobesas”, indicaron en el lanzamiento.

A través de la plataforma, los postulantes podrán cargar sus datos personales, presentar documentación, realizar un curso breve y gratuito en el Campus Virtual, además de acreditar una formación inicial que incluye: derechos laborales, manejo de productos de limpieza, normas de seguridad y la profesionalización del rol.

De este modo, las empresas accederán a aspirantes con preparación básica, lo que optimiza los procesos de selección de personal, a la vez que reduce los tiempos y recursos que involucran.

La plataforma, que ya está disponible, también ofrece:

Geolocalización de oportunidades laborales cercanas.

Conexión directa entre empresas y trabajadores, evitando superposiciones.

Verificación de criterios de calidad e inclusión (certificado del curso, antecedentes y referencias).

Creación de un historial profesional que amplía las oportunidades de inserción laboral.

Una vez finalizado el curso, los datos de los aspirantes se integrarán en una bolsa de trabajo de empresas de limpieza, constituyendo una puerta de entrada al empleo formal.

Link para ingresar a la APP: Clean Connect: app.cleanconnect.cloud

El encuentro contó con la presencia del rector de la UNC, Jhon Boretto, la directora del Campus Virtual, Patricia Altamirano, y el presidente de Casage, Lucas Dagatti, quienes presentaron los principales alcances de este proyecto que busca abrir nuevas puertas de acceso al trabajo formal en Córdoba. También se hicieron presentes autoridades de la provincia, como Nadia Villegas, secretaria de Comercio, y Sergio Fittipaldi, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac).

Dagatti agradeció al rector Boretto: “Nuestra cámara integra a más de 20.000 personas en el sector y más del 70% son mujeres. Al mismo tiempo, el trabajo en limpieza es una de las principales puertas de ingreso a un empleo formal. Hemos firmado con distintos ministerios de la provincia de Córdoba la capacitación del personal estable, convencidos de que esa articulación es clave”, apuntó el directivo de Casage.

Por su parte, Boretto resaltó el trabajo en equipo y colaborativo: “Este vínculo virtuoso con la Cámara permite la generación de oportunidades para la gente e implica extender la capacidad de la universidad. El desarrollo de esta plataforma junto con las empresas es un aporte al mercado de trabajo que pone de manifiesto el compromiso conjunto del sector público y del privado”, concluyó el rector de la UNC.