Manzana Jesuítica: 25 años como Patrimonio de la Humanidad

En noviembre de 2000, la Unesco declaró a la Manzana Jesuítica y a las Estancias Jesuíticas de Córdoba como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en reconocimiento a su valor universal excepcional.

Ubicada en el corazón de la ciudad, la Manzana Jesuítica constituye el núcleo fundacional de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país y una de las primeras de América Latina. El conjunto incluye la Iglesia y Residencia de la Compañía de Jesús, el Colegio Nacional de Monserrat y los edificios del Rectorado Histórico de la UNC. En su entorno se integran espacios que acompañan la historia universitaria y científica de Córdoba: la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), la Facultad de Derecho, la Academia Nacional de Ciencias y el Centro Cultural de la UNC.

A 25 años de aquella Declaración, la UNC propone un amplio abanico de actividades que celebran la historia viva, el conocimiento y la participación ciudadana, promoviendo la apropiación social del patrimonio y su proyección hacia el futuro.

Actividades en la Manzana Jesuítica

Cultura viva: conciertos, coros, tardes de museo y recorridos patrimoniales.

Visibilidad: conferencias, exposiciones, concursos de fotografía, croquis y cuentos.

Participación ciudadana: búsqueda del tesoro, mapping, actividades gastronómicas y culturales.

Reconocimiento y legado: homenajes a quienes impulsaron la Declaración Unesco y a las instituciones que preservan este patrimonio.

Cronograma

Las actividades comienzan el viernes 7 de noviembre con la Noche de los Museos UNC 2025, que ofrecerá recorridos especiales por la Manzana.

El lunes 10 de noviembre se realizará el lanzamiento de los concursos de relatos, fotografía, croquis y búsqueda del tesoro, que invitarán a la comunidad a participar y redescubrir el valor del patrimonio universitario.

El martes 11 tendrá lugar el Día de Museos, con una programación que incluirá los recorridos temáticos El grito de Córdoba (a las 11 h), No me olvides (15 h), Kosmos. Un viaje a la naturaleza (16 h) y Desde lo alto del coro (19 h), una experiencia sonora en la Iglesia de la Compañía de Jesús. La recepción para estas actividades será en el Museo Histórico de la UNC (Obispo Trejo 242).

El miércoles 12 se desarrollará el concurso de croquis in situ, mientras que el jueves 13 comenzará el Ciclo de Coros UNC, que se repetirá todos los jueves de noviembre a las 19 en la explanada del Centro Cultural de la UNC.

El viernes 14, de 16 a 19, será el turno de la Búsqueda del Tesoro “Descubriendo el Tesoro de los Jesuitas”, una propuesta lúdica abierta a todo público.

El sábado 15, al mediodía la Manzana se llenará de aromas y sabores con la feria gastronómica “Sabores jesuíticos”, organizada con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba.

El lunes 17 se presentará la actividad “La Manzana Jesuítica: un jardín de historia y cultura”, que ocupará toda la jornada.

El martes 18 se realizará la intervención musical DJ Estado del Arte, en el Patio Antiguo del Rectorado, a las 18.

El miércoles 19, el maestro internacional Guillermo Soppe y la maestra internacional Liliana Burijovich jugarán partidas simultáneas de ajedrez “25 tableros por 25 años” para integrantes de la comunidad universitaria y público en general. Será a partir de las 19 en las galerías de la Manzana Jesuítica.

A esto se suma que todos los jueves de noviembre habrá actuación de coros en la explanada del Centro Cultural de la UNC. Mientras que el viernes 21 y el sábado 22, a las 21, se celebrará el 60° aniversario del Coro la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con conciertos en el Aula Magna de esa unidad académica, en Duarte Quirós y Vélez Sársfield.

El lunes 24 se inaugurará la muestra fotográfica “25 años en imágenes”, que reunirá registros históricos y actuales del conjunto patrimonial.

El martes 25 se llevará a cabo la conmemoración “De Montserrat a Montserrat”, en homenaje al milenio del Monasterio de Montserrat, con la participación del Gobierno de Cataluña.

El miércoles 26, la Facultad de Lenguas presentará la actividad “Hablas de Córdoba”, a las 19, un encuentro sobre la riqueza lingüística y cultural de la región.

Las celebraciones culminarán el sábado 29 de noviembre con un acto central en el Teatro San Martín, a partir de las 19, que incluye un concierto por los 25 años de la Declaración Unesco y una ceremonia institucional en la se entregará una distinción a Hugo Juri en reconocimiento a su gestión para que el conjunto jesuítico de Córdoba sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Finalmente, el martes 2 de diciembre se realizará la entrega de premios de los concursos (17 h) y la conferencia con presentación del libro del prorrector de Fortalecimiento Institucional Pedro Yanzi Ferreyra (18.30 h) en el Salón de Grados del Rectorado Antiguo.