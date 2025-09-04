Muestra UNC 2025: cerca de 120.000 personas la visitaron

La Universidad Nacional de Córdoba abrió sus puertas para una nueva Muestra UNC con vistas a las inscripciones de 2026.

En el tercero de los tres días del evento, egresados y aspirantes a estudiar en la UNC fueron protagonistas al compartir sus experiencias entre cerca de 120.000 jóvenes que llegaron a la Ciudad Universitaria. La actividad concluye este jueves 4.

Los medios de SRT Media estuvieron presentes con un panel de radio en vivo que contó con la participación de profesionales de los medios de la UNC.

Con una gran convocatoria, jóvenes de toda la provincia y de otras ciudades —próximos estudiantes universitarios— transitaron por la zona del Pabellón Argentina para recorrer los stands con las diferentes propuestas académicas.

La licenciada Carolina Nanzer, coordinadora del área de Orientación Vocacional de la Secretaría de Bienestar y Modernización de la UNC, dio detalles al programa AHORA NOTICIAS de Cabal 10 y el streaming de SRT Media.

También se sumaron con sus testimonios estudiantes del nivel medio de escuelas secundarias y egresadas de la UNC, quienes compartieron sus experiencias de lo vivido en la Muestra de la UNC y en la carrera que cursaron, respectivamente.

Así, la UNC abrió sus puertas para dar la bienvenida a todos aquellos que estén interesados en cursar alguna de las carreras de la amplia oferta académica y conocer los espacios que unen a la universidad con la comunidad cordobesa.

La muestra es abierta, con entrada gratuita, y se desarrollará hasta hoy a las 18 hs en Ciudad Universitaria.

La Muestra UNC 2025: Un nuevo comienzo también contó con egresados, quienes dieron cuenta del ejercicio profesional en los diferentes campos de la ciencia.