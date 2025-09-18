Tanto en Córdoba, como en las principales capitales de provincias, la participación en la tercera Marcha Federal Universitaria fue multitudinaria promediando las 100.000 personas en cada distrito.

Asi, en Córdoba fueron 100.000 las personas que se movilizaron en Capital, más otras tantas en Rio Cuarto, Villa María y San Francisco.

En tanto fueron 800.000 las personas movilizadas en CABA, Buenos Aires, cerca de 100.000 en Rosario y más de 50.000 en Misiones donde marcharon en Posadas, Oberá y El Dorado, mientras que en el otro extremo del país, en el sur, fue notable la asistencia en Ushuaia y Rio Grande, sólo por mencionar algunas de las principales convocatorias.

En cba24n.com.ar te compartimos las imágenes que demuestran la elocuencia de una movilización tan transversal que atañe, no solamente a los claustros universitarios (docentes, no docentes, estudiantes y egresados), sino también a toda la sociedad, que valora a la educación pública, gratuita, de excelencia y calidad, como el verdadero motor de la movilidad social y el progreso para el futuro de Argentina.

Multitudinarias marchas en la Provinncia de Córdoba

Río Cuarto
Río Cuarto
Foto: Gentileza
Villa María
Villa María
Foto: Gentileza
San Francisco
San Francisco
Foto: Gentileza

Argentina diciendo NO AL VETO DE MILEI

CABA
CABA
Foto: Gentileza
Rosario
Rosario
Foto: Gentileza
Mendoza
Mendoza
Foto: Gentileza
Usuahia
Usuahia
Foto: Gentileza
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Foto: Gentileza
Catamarca
Catamarca
Foto: Gentileza
Comahue
Comahue
Foto: Gentileza
San Luis
San Luis
Foto: Gentileza
Cuyo
Cuyo
Foto: Gentileza
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Foto: Gentileza
Jujuy
Jujuy
Foto: Gentileza
La Rioja
La Rioja
Foto: Gentileza
Mar del Plata
Mar del Plata
Foto: Gentileza
Olavarría
Olavarría
Foto: Gentileza
La Matanza
La Matanza
Foto: Gentileza
Tandil
Tandil
Foto: Gentileza