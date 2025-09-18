Tanto en Córdoba, como en las principales capitales de provincias, la participación en la tercera Marcha Federal Universitaria fue multitudinaria promediando las 100.000 personas en cada distrito.

Asi, en Córdoba fueron 100.000 las personas que se movilizaron en Capital, más otras tantas en Rio Cuarto, Villa María y San Francisco.

En tanto fueron 800.000 las personas movilizadas en CABA, Buenos Aires, cerca de 100.000 en Rosario y más de 50.000 en Misiones donde marcharon en Posadas, Oberá y El Dorado, mientras que en el otro extremo del país, en el sur, fue notable la asistencia en Ushuaia y Rio Grande, sólo por mencionar algunas de las principales convocatorias.

En cba24n.com.ar te compartimos las imágenes que demuestran la elocuencia de una movilización tan transversal que atañe, no solamente a los claustros universitarios (docentes, no docentes, estudiantes y egresados), sino también a toda la sociedad, que valora a la educación pública, gratuita, de excelencia y calidad, como el verdadero motor de la movilidad social y el progreso para el futuro de Argentina.

Multitudinarias marchas en la Provinncia de Córdoba

Argentina diciendo NO AL VETO DE MILEI