La Asamblea de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional eligió a sus nuevas autoridades para el período 2025/2029.

El ingeniero industrial Federico Olivo Aneiros fue electo como decano y el ingeniero químico Héctor Macaño, actual decano, fue elegido vicedecano.

Respecto de las autoridades elegidas en las últimas horas, el Ing. Federico Olivo Aneiros se desempeña actualmente como secretario de Cultura y Extensión Universitaria de Rectorado y fue electo decano para el período 2025/2029, al ser designado en el marco de la Asamblea que se concretó durante la jornada del martes 9 de septiembre de 2025 en el auditorio, conforme a la convocatoria efectuada por Resolución Nº 2739/25.

Estuvieron presentes decanos de las facultades regionales de Bahía Blanca, La Plata, Rosario, Villa María y San Francisco, y también el Rector y Vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional junto a parte del gabinete rectoral nacional, además de invitados especiales.

Es importante destacar que el Ing. Olivo Aneiros contó con un fuerte apoyo de los distintos claustros, logrando 115 votos de los 121 acreditados.

La misma Asamblea, en elección posterior, proclamó al Ing. Químico Héctor Macaño como vicedecano; quien se desempeñaba actualmente como decano, obteniendo 101 votos de los 118 acreditados.

Las nuevas autoridades asumirán en el próximo mes de diciembre para comandar los destinos de la UTN Facultad Regional Córdoba para el período 2025/2029.