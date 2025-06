Nuevos cursos en la Escuela de Oficios de la UNC

Con el objetivo es continuar generando herramientas concretas para la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, se abre la 2° etapa de preinscripción 2025 a los cursos gratuitos de la Escuela de Oficios de la UNC, referidos a los sectores de Servicios sociales, Producción Alimentaria, Autogestión y administración de emprendimientos / emprendedorismo y Producción y servicios verdes.

La preinscripción se realizará en el Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria) el martes 1 y miércoles 2 de julio, en el horario de 9:00 a 17:00. Durante esta instancia, se realizará una entrevista personal ya que es importante generar posibilidades a quienes se encuentren en edad productiva, tengan familia a cargo y no cuenten con empleo formal.

Agustín Sattler, el coordinador de la Escuela de Oficios, exitosa propuesta con varios años en la UNC, y con una primera convocatoria de más de 1500 personas para los cursos de la primera etapa nos contó en declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media que “la convocatoria general de la primera etapa fue más que importante, ya tenemos alrededor de 1500 personas que están en capacitación, que ya han iniciado los cursos de la primera convocatoria, que fue 19, 20, 21 de mayo de este año.”

Se inician nuevos cursos en la UNC

“Esta segunda convocatoria corresponde a nuevos cursos de la Escuela de Oficios y convocamos a cuatro nuevos sectores de producción y servicios: Servicios verdes, servicios sociales, gestión, administración, emprendedorismo, y todo lo que tiene que ver con la manufactura de alimentos”, detalló el Coordinador quien nos aclaró que “los cursos de la Escuela de Oficios están de alguna manera previstos y propuestos en función de los nichos de oportunidad del mercado laboral y de demandas que van surgiendo de sectores, de sindicatos, de distintos actores sociales.”

A Agustín Satler le consultamos si han hecho un estudio para lanzar los cursos de acuerdo a convocatorias anteriores o a pedidos de la gente, y nos respondió que “en este caso, la capacitación más demandante de esta segunda instancia tiene que ver con la gestión comercial, el autoemprendimiento, cómo emprender, cómo desarrollarme con un emprendimiento, y también con la cuestión dentro de lo que tiene que ver con la gastronomía, en auxiliares en servicios gastronómicos. Digamos, todo tiene que ver con la formación para desempeñarse en el sector gastronómico.”

Esta nueva convocatoria, para que empiecen los cursos de ahora y no haya un periodo de tiempo tan importante entre la primera y la segunda es para no convocar una sola vez en el año, aclaración que el Coordinador ratificó al explicar que “la estrategia es justamente realizar convocatorias y que haya un plazo muy corto entre la convocatoria y el inicio de las clases para que esa expectativa, esa voluntad, esa intención no se diluya en el tiempo que implica el periodo de preinscripción y el inicio de las actividades.”

¿Cuándo comienzan estos cursos?

“Los cursos que convocamos para esta segunda etapa, inician a mediados de agosto y la preinscripción para estas capacitaciones, que son 9 en total, se van a realizar martes y miércoles de la semana que viene, 1 y 2 de julio en el horario de 9 a 17hs. en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria”, detalló Satler quien agregó que “como siempre, deben asistir presencialmente, el trámite es personal, con DNI, porque la preinscripción se realiza a través de esta entrevista personal que hacemos para determinar niveles de vulnerabilidad y de urgencia en el inicio de las capacitaciones.”

La UNC también ayuda a conseguir trabajo

Respecto del funcionamiento de la georreferencialidad o geolocalización, ese mapa interactivo que propone la UNC para que las personas egresadas de la Escuela de Oficios puedan conseguir trabajo más rápidamente, el Coordinador se mostró muy satisfecho y destacó que “el sistema va muy bien, estamos recibiendo permanentemente egresados y egresadas que se acercan para loguearse, porque esto no es un paso automático. La persona que termine la capacitación, tiene que manifestar su intención de ingresar a esa página y tiene que firmar, y además, aceptar las condiciones que implican autorizar a la universidad a brindar información personal.”

Según informan desde la UNC, este vínculo creado entre la UNC y quienes egresan de la Escuela de Oficios “está creciendo, cada vez tenemos más demanda, no solamente de vecinos y vecinas de la Ciudad de Córdoba, sino de otras organizaciones y sectores que generan o traccionan trabajo”, concluyó Satler.

Cursos con salida laboral

El dato importante es que después, cuando egresan y tienen un oficio que brinda la UNC, pueden formar parte de un mapa georreferencial que está en Internet, donde alguien que busca a un carpintero, por ejemplo, o emprendedor, o alguien que sepa sobre gestión comercial, o la actividad gastronómica, lo que necesite de los cursos de oficios, sale su nombre, porque hizo un curso en la UNC, en la Escuela de Oficios, y ahí puede conseguir trabajo rápidamente, gracias a la Universidad Nacional de Córdoba.

Requisitos para preinscribirse

Len contamos cómo hacer para anotarse en la Escuela de Oficios de la UNC, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Tener más de 18 años

- Saber leer y escribir

- Presentarse de manera presencial y personal con DNI (no fotocopia) o pasaporte

- Número de teléfono personal, uno de emergencia y un correo electrónico activo

Sectores y cursos disponibles

Sector: Servicios sociales

- Auxiliar técnico/a administrativo/a para organizaciones sociales

- Cuidador/a de personas mayores

- Auxiliar en cuidado de la niñez

Sector: Producción Alimentaria

- Buenas prácticas en la manipulación de alimentos

- Auxiliar de servicios gastronómicos

Sector: Autogestión y administración de emprendimientos y emprendedorismo

- Gestión comercial

- Gestión y administración de emprendimientos gastronómicos

Sector: Producción y Servicios Verdes

- Introducción a la jardinería y horticultura

- Mantenimiento de parques y jardines

Preinscrpciones Presenciales:

1 y 2 de julio en el horario de 9 a 17hs. en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria.

se realizará una entrevista personal para determinar nivel de vulnerabilidad

los cursos se iniciarán en Agosto de 202

Más información:

escueladeoficios@extension.unc.edu.ar

5353799 (teléfono fijo) - Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs.