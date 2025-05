Docentes e investigadores universitarios y en la semana también los no docentes, están reclamando mejoras salariales en al marco de un plan de lucha nacional, al tiempo que plantean su preocupación por el futuro de la educación gratuita.

Trabajadores nucleados en ADIUC anunciaron la medida de fuerza que se concreta este 20 de mayo, en reclamo de recomposición salarial, presupuesto universitario y en defensa de la educación pública.

En declaraciones al programa Fuerte y Claro de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Leticia Medina, Secretaria General de Adiuc denunció una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios del personal universitario y un "vaciamiento de la universidad pública por parte del Gobierno Nacional."

En la sede de ADIUC, en Ciudad Universitaria, nos recibió su Secretaria General, porque estamos transitando una semana de protestas universitarias a nivel nacional, y porsupuesto Córdoba con los docentes e investigadores universitarios se adhiere para reclamar por un tema recurrente, la falta de presupuesto.

Leticia Medina nos dijo que “la falta de presupuesto impacta directamente sobre salarios docentes y no docentes, en este caso, esta semana nacional de protesta, viene siendo convocada por todos los gremios docentes y no docentes a nivel nacional, en Córdoba se cumple hoy con un paro y los próximos días con medidas de fuerza también del sindicato no docente y esto es porque llevamos ya casi 18 meses de ajustes sobre los salarios que nos colocan hoy en una situación realmente inédita y desesperante, tenemos una caída del salario superior al 40 por ciento, en los últimos 40 años estamos con el peor salario de la historia reciente del sindicalismo y de las universidades y esto por supuesto también tiene su correlato en el presupuesto y en los gastos de funcionamiento”, y agregó que “no hay respuesta del Gobierno Nacional, no hay mesa de negociación y lo que se ve para adelante realmente es muy preocupante, porque no hay una propuesta del Gobierno para recomponer salarios sino más bien un mensaje bastante claro, una vocación de vaciar la universidad”, remarcó.

A Medina le consultamos si tomamos el salario de hoy comparado con el 2023 para un docente, ¿le alcanza por ejemplo para la mitad de lo que alcanzaba antes? ¿para un poco más? ¿para un poco menos?... y nos explicó que “la caída es de más de un tercio del salario y según los cálculos que hacemos en nuestro observatorio del salario que mide mes a mes el impacto de la inflación sobre los salarios en función de los aumentos que vamos obteniendo, hoy necesitaríamos un 44% de aumento para solamente tener el mismo poder adquisitivo de noviembre del 2023, 44% de aumento para solamente tener el mismo salario que ya estaba recortado porque durante el gobierno de Mauricio Macri recibimos también un ajuste de más del 30%, es decir, son salarios que vienen en una caída libre y de hecho si comparamos la evolución del salario universitario respecto de todo el resto de los sectores de trabajadores, somos el sector que más ha perdido, hemos perdido muchísimo más que el sector registrado pero también muchísimo más que los empleados estatales en general, incluso menos que los trabajadores no registrados, que son un sector muy vulnerable del mercado trabajo.”

¿Qué decirle a quienes quieren estudiar en la universidad pública? ¿que hoy peligra la universidad pública más allá del salario docente o de investigadores?, interrogantes que le transmitimos a la Secretaria General de Adiuc quien nos repondión de manera cetegórica que “por supuesto, es lo que estamos tratando nuevamente de poner en agenda, de mostrar y de expresar con mucha preocupación con este paro porque realmente el gobierno no nos deja otra alternativa y queremos dar este mensaje sobre todo a nuestros estudiantes y a la sociedad que pone en la universidad muchas expectativas con mucha razón porque realmente la universidad da muchas oportunidades y genera muchas cosas y transformaciones en nuestras comunidades, pero lo cierto es que esto el salario docente es el 90% del presupuesto universitario porque la universidad lo que hace es esto, es enseñar, es investigar y hacer transferencia con recursos humanos altamente formados que a lo largo de muchos años y con mucho esfuerzo social va formando y hoy estamos asistiendo a un fenómeno que no se daba hacía varias décadas, que es el de docentes que dejan la carrera docente, que se van de la universidad, investigadores que se van del sistema científico y que se van del País también, ya están circulando muchas cartas que realmente yo lo veía ayer en twitter, empiezan a circular cartas de investigadores con muchísima formación que dejan el sistema científico, porque los proyectos de investigación están frenados, porque han discontinuado el financiamiento e incluso han suspendido financiamiento internacional por decisión de las políticas económicas de nuestro Gobierno Nacional, realmente es lo entendemos como de la única manera que se puede entender, un ataque directo a las universidades y un intento de vaciamiento”, sentencio Leticia Medina.

Docentes e investigadores universitarios en pie de lucha, también se suman los no docentes y la comunidad universitaria, qué piensa, que pueden llegar a quedarse las familias y los y las estudiantes, sin la universidad pública de excelencia gratuita, de calidad, por este recorte presupuestario que se mantiene, que no ha desaparecido y que hoy desemboca en un paro docente y de investigadores y será luego no docente, situación que se agrava y que pronto podría desembocar en cierre de universidades.