Reconocimiento a abanderada y escoltas de Sociales

El lunes 27 de octubre se realizó en la sala de reuniones del Vicerrectorado de la UNC un acto de reconocimiento a la abanderada y escoltas de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS).

La actividad formó parte de una serie de encuentros impulsados por el Vicerrectorado con estudiantes de todas las unidades académicas, como modo de destacar su compromiso académico y su recorrido en la universidad pública.

Por la FCS obtuvieron el reconocimiento Camila Tita (abanderada, Licenciatura en Ciencia Política); Renata Andrada (primera escolta, Licenciatura en Ciencia Política); Paula Andrea Rodríguez (primera escolta suplente, Licenciatura en Trabajo Social); Juliana Rocío López Castrillón (segunda escolta, Licenciatura en Sociología); y Camilo Miotti (segunda escolta suplente, Licenciatura en Ciencia Política). El acto contó además con la presencia de la decana Alejandra Domínguez y la Secretaria Académica Sabrina Bermúdez, quienes acompañaron a las y los estudiantes en el reconocimiento.

Durante el encuentro, las y los estudiantes de la FCS compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre el valor de haber transitado su formación en la universidad pública. Destacaron la importancia que tuvo para ellas la Facultad en términos de contención y acompañamiento -especialmente durante la pandemia-, cuando la comunidad docente y las áreas académicas estuvieron atentas a las necesidades que iban surgiendo.

“Escucharlas fue muy conmovedor. Muchas expresaron su agradecimiento a la Facultad, a sus profesoras y profesores, y a la universidad pública, que les permitió acceder a una carrera universitaria que, de otra manera, no hubiese sido posible”, comentó la decana, quien destacó también el compromiso social y académico de las personas distinguidas.

Por su parte, la vicerrectora de la UNC, Mariela Marchisio, entregó a la abanderada y a cada escolta una carta de recomendación personalizada, reconociendo sus trayectorias y aportes a la vida universitaria. Este reconocimiento busca jerarquizar su esfuerzo y acompañar sus futuros proyectos académicos, laborales y profesionales. Desde la UNC se les agradece haber elegido transitar sus años de estudio en la universidad pública y ser parte activa de nuestra comunidad.

El encuentro también fue una oportunidad para poner en valor los proyectos de extensión, investigación y formación que impulsan las y los estudiantes de la UNC, reafirmando el compromiso de la institución con una educación pública, inclusiva y de excelencia.