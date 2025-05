La ciudad universitaria y demás dependencias céntricas de cada una de las 15 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, serán sede los días Miércoles 14 y Jueves 15 de Mayo de las Elecciones Decanales 2025 para elegir quienes van a ser decanas y decanos por el período 2025-2028.

Además de elegir a sus autoridades decanales, se votará a representantes estudiantiles para los órganos de gobierno (consejos directivos y Consejo Superior) y, además, las conducciones de los centros de estudiantes.

En cuanto al proceso de votación, las urnas se habilitarán el miércoles 14 y jueves 15 de mayo. Las autoridades de cada facultad publicarán los horarios y lugares de votación para los distintos claustros. Finalizados los comicios, se realizará el escrutinio correspondiente en cada unidad académica.

Las facultades que optaron por el voto mediado por tecnología son: Odontología; Ciencias Económicas; Ciencias Agropecuarias; Derecho; Ciencias de la Comunicación; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Lenguas; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y Artes.

A pocos días de la elección, el porcentaje de participación superó el 52 por ciento, y en cuatro facultades fue superior el 70%: Ciencias Agropecuarias, Artes, Comunicación y Lenguas.

En tanto, las que optaron por el voto postal son: Ciencias Médicas; Ciencias Sociales; Famaf; Ciencias Químicas; Filosofía y Humanidades; y Psicología.

En la mañana de este Lunes, concurrimos a la sede de la Secretaría General de la Universidad Nacional de Córdoba, donde funciona la Junta Electoral cuando se desarrollan las elecciones en la UNC para consultarle a Rodrigo Mauro, Director Electoral de la UNC, respecto de las elecciones que se avecinan.

En declaraciones al programa Fuerte y Claro del streaming de SRT Media, Mauro nos contó que “ya en el último tramo, pueden ver que ya están armados los paquetes de urnas y demás, muchas facultades ya los han retirado, solamente nos resta que entre el día de hoy y la última hora de hoy lleguen ya las boletas, que se verifican, se controlan y ya mañana martes se entregan a las facultades, así que ya el miércoles arrancamos con el proceso electoral.”

Respecto de por qué se vota en dos días, el Director Electoral de la UNC nos explicó que “eso quedó post-pandemia, después en el año 2021, atento a las circunstancias de aquél momento, recordarás que había que mantener distancias y demás y evitar que se junte mucha gente, se votó cinco días, lo que fue bastante desgastante, pero bueno, era lo que exigía ese momento. Y a partir de ahí se mantuvo el criterio de que las votaciones fueran durante dos días. Esto facilita y ayuda a la participación, ¿en qué sentido? El estudiante que no cursa todos los días no va a venir hasta la universidad solamente para votar, por un montón de motivos, muchas veces porque trabaja, el propio costo del transporte y demás, entonces el tener dos días uno aprovecha, lo mismo nos ocurre con los docentes, entonces sí o sí uno de los dos días va a estar en clase, tanto el docente como el estudiante, entonces eso hace que la participación se mantenga en los mismos niveles que hemos tenido históricamente.”

Destacamos que se votó, se está votando, incluso por tres sistemas, el voto presencial, catorce y quince, pero además voto postal y voto mediado por la tecnología, respecto de los que nos referenció que “este año, igual desde el año 2021, pos pandemia, se habilitó el voto postal para en aquel momento, estudiantes y egresados que no vivían en Córdoba. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos vuelto a la presencialidad. En el 2022 volvimos a la presencialidad con los estudiantes, entonces ese voto postal quedó solo para garantizarle el derecho a ejercer su voto a aquellos egresados y egresadas que no estaban en la ciudad de Córdoba. Este año se dio una vuelta más adelante y ya también, además del voto postal, se implementó el voto mediado por tecnología. Este voto se empezó a votar hace ya dos semanas. El domingo a la noche cerró la votación ya para quienes habían optado por este mecanismo y que votaron a través del voto mediado por tecnología, salvo Derecho que siguió votando hasta el martes a la noche porque también empezó más tarde. Y el voto postal, mañana martes, Correo Argentino nos va a traer los sobres que hayan recolectado de todo el país, que eso se entrega a cada junta electoral porque tanto el voto mediado por tecnología como el voto postal se van a escrutar recién el día jueves, cuando se haga el escrutinio de todas las urnas y también presenciales de la elección.”

La justificación que tenemos para votar

Nos surgieron así otras preguntas: ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Por qué hay que venir a votar en esta elección de la UNC? ¿Qué se elige en cada una de las facultades?, ante lo que Mauro reflexionó: “Yo creo que el sistema democrático se sostiene a partir de la participación, no sólo en las elecciones, sino en las distintas instancias que se va dando, pero fundamentalmente en las elecciones, porque es lo que legitima a nuestras autoridades. Desde el año 2016, que se reformó el estatuto en la Universidad Nacional de Córdoba, además de elegir a nuestros representantes, los estudiantes, los no docentes, los docentes y los egresados, también elegimos a las autoridades unipersonales por voto directo, tanto las autoridades de las facultades, que es lo que se vota este año, a las autoridades de canales, como las autoridades rectorales que se van a votar el año que viene. No es una posibilidad que tengan todas las universidades públicas del país, muy pocas tienen la elección directa de las autoridades unipersonales, por eso me parece que es una instancia que hay que aprovechar de participación y definir entre toda la comunidad, quienes van a conducir los destinos de cada una de las unidades académicas por los próximos tres años. Eso es lo que se vota entre el 14 y el 15 de marzo.”

¿ En qué horarios de se vota ?

“Depende de cada facultad”, nos dijo Rodrigo Mauro, quien detalló que “empieza a las 8 de la mañana y hasta las 18, pero pueden existir algunas facultades que lo prorroguen hasta las 20 horas. Como es una elección más vale local, le decimos nosotros, porque la autoridad de aplicación es en cada facultad, esta posibilidad la define cada facultad. Así que de 8 a 18 seguro, pero probablemente en algunas facultades se extienda hasta las 20 horas. Y también por lo mismo, en cada facultad será diferente”

Los resultados

Los resultados de la votación se conocerán el mismo día 15 de mayo o ya el 16, fue lo que le consultamos a Mauro que nos adelantó que “yo calculo que va a depender de esto mismo que dije anteriormente, del horario en el que nosotros cerremos, en el que cada facultad cierre las elecciones, pero alrededor de la medianoche ya deberíamos tener los resultados de las 15 facultades. Algunas son más complejas, facultades como Filosofía, Ciencias Exactas o Ciencias Médicas, al tener escuelas, tienen una mayor cantidad de urnas y demás, entonces puede ser un poco más lento, pero a la medianoche ya deberíamos tener todos los resultados.

¿ Cuánta gente vota en la UNC ?

Sobre la cantidad de gente que está involucrada en una elección como la de la Universidad Nacional de Córdoba, teniendo en cuenta lo numeroso del padrón, Rodrigo Mauro nos explicó que “el padrón, como decimos siempre, supera los 200 mil personas, lo que quiere decir que después de la Provincia y del padrón de la Capital, es el padrón más grande de Córdoba. Y los porcentajes de votación son variados según los claustros Tanto en docente como en no docente, vota entre un 80 y un 95%. En los docentes y no docentes, son muchas personas. Hay facultades donde nos ha pasado en elecciones anteriores donde ha votado el 100% del padrón. En los estudiantes, también, es distinta en cada facultad, pero el promedio es alrededor del 70 a 75% de participación. Los graduados es un poco, bastante más bajo, porque justamente no todos los graduados se encuentran acá, la gran mayoría de los graduados no se encuentran en la ciudad de Córdoba, entonces eso hace que sea menor la participación.”

Justamente el Director Electoral de la UNC dijo que “por eso se busca implementar estos mecanismos, como el voto postal o el voto mediado por tecnología, para poder ampliar esa participación que es alrededor del 10% del padrón.”

¿Qué se vota?

Autoridades decanales y vicedecanales de las 15 facultades, para el período 2025-2028.

Seis representantes estudiantiles en los consejos directivos de cada facultad.

Diez representantes estudiantiles en el Consejo Superior.

Centros de estudiantes de cada unidad académica.

¿Cuándo se vota?

Miércoles 14 y jueves 15 de mayo de 2025.

A partir de este año, las elecciones universitarias se realizarán siempre el tercer jueves de mayo y el día hábil anterior.

¿Dónde se vota?

En las sedes de las 15 facultades de la UNC.

Los lugares y horarios específicos serán comunicados por cada unidad académica.

¿Quiénes votan?

Personas estudiantes, docentes, nodocentes y egresadas que integren el padrón electoral.

Las personas graduadas pueden votar presencialmente, por correo postal o mediante voto mediado por tecnología, según corresponda.

¿Cómo se vota?

Modalidad presencial: En urnas dispuestas en cada unidad académica, según la categoría de votante (claustro y facultad). Y voto a distancia (postal o mediado por tecnología para las personas graduadas que hayan optado y no vivan en la ciudad de Córdoba).

El padrón definitivo puede consultarse en el portal de la Elecciones 2025 de la UNC

Las personas egresadas que no participen en dos elecciones consecutivas serán dadas de baja del padrón. Para reingresar, deberán solicitar su incorporación a la Junta Electoral correspondiente.

Una vez más, el Multimedio SRT, a través de SRT Media, estará acompañando este acto eleccionario en la vida democrática de la UNC, un proceso electoral como es el de nuestra Cuatricentenaria Universidad Nacional de Córdoba