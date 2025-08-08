De acuerdo al plan de lucha resuelto en plenario de cuerpos orgánicos, los profesores y profesoras nucleados en ADIUC (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba), convocan al paro docente universitario de 48 hs, los días jueves 7 y viernes 8 de agosto.

El jueves 7 se realizó la Jornada Nacional de Lucha junto a las y los trabajadores del CONICET, en defensa del sistema científico nacional y acompañaron la ronda número 70 de jubilados/as en plaza San Martín y cortes en los accesos a ciudad universitaria.

Paros progresivos y rotativos

El plan de lucha anunciado definió la realización de paros progresivos y rotativos en las primeras cuatro semanas del segundo cuatrimestre. Esto es, incrementando su duración y alternando los días de la semana afectados por la medida de fuerza.

En la tercer semana habrá paro de 48 hs los días jueves 7 y viernes 8 de agosto, y paro total de actividades durante una semana desde el 11 de agosto en todo el país.

La semana completa de Paro Docente Universitario fue aprobada en Plenario de Secretarios Generales de CONADU y propuesta a las organizaciones que integran el Frente Sindical Universitario.

Además, el plenario de CONADU acordó que las medidas de fuerza continúen en las semanas posteriores con paros rotativos de 48 horas. con el objetivo de construir la tercer Marcha Federal Universitaria.

Desde Adiuc (Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba) ratificaron que “el conflicto sigue abierto porque la universidad pública continúa bajo amenaza, y estamos de pie para defenderla, exigiendo:

- recuperación de nuestros salarios

- actualización del presupuesto universitario

- incremento de las becas estudiantiles

- presupuesto para el sistema científico.”

“La universidad ¡se defiende!”, concluye el comunicado de Adiuc.

El plan de lucha de Conicet

La Comisión de organización Asamblea CONICET convocó a la comunidad universitaria y científica y a toda la sociedad a participar de esta medida de protesta en reclamo por condiciones salariales y presupuestarias dignas, por la defensa de nuestro sistema científico y la universidad pública argentina.

También instan a tomar los recaudos necesarios en función de la restricción del tránsito vehicular que se producirá durante la jornada.

La comunidad de científicas y científicos protestarán los días 6 y 7 de agosto en la jornada nacional de lucha y paro activo de 48 hs

Jueves 7: cortes de accesos a Ciudad Universitaria

En el marco de la jornada nacional de lucha por el sistema científico-tecnológico, el paro convocado por ADIUC y por ATE-CONICET, se llevarán a cabo cortes con intervenciones y clases públicas en 6 accesos a Cdad. Universitaria el jueves 7/8 entre las 9:30 y las 12:30 hs.:

- Av. Medina Allende (a la altura del Pabellón Residencial). Participan: Facultades de Psicología y Filosofía y Humanidades.

- Av. Haya de la Torre (en el ingreso por Vélez Sársfield). Participan: FCEFyN, INTI e INTA.

- Av. Medina Allende (a la altura de FaMAF). Participan: FaMAF, FCQ y UTN.

- Bv. Enrique Barros (a la altura de la Facultad de Lenguas). Participan: Facultad de Lenguas, FCA y Odontología.

- Bv. Enrique Barros y Av. Los Nogales. Parricipan: Facultades de Comunicación, Sociales, Derecho y Econonómicas.

- Bv. de la Reforma (en el Monumento a la Reforma). Participan: Facultades de Artes, Ciencias Médicas, Arquitectura y Escuelas Preuniversitarias.

La jornada culminará con un acto frente al Pabellón Argentina a las 12:30 horas.