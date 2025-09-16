Talleres para prevenir la violencia de género en la UNC

Los talleres para prevenir las violencias de género en ámbitos de la UNC se dictan desde la Línea de Sensibilización del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la Casa de Trejo.

Destinados a la comunidad universitaria durante todo el año, las instancias pueden ser solicitadas por facultades, dependencias o a través de los espacios o áreas de género que funcionan en las distintas unidades académicas.

Los talleres están pensados como espacios participativos donde se abordan las violencias por motivos de género, sus manifestaciones en la vida universitaria y los modos en que atraviesan los vínculos cotidianos.

Tienen como objetivos generar preguntas, revisar prácticas y construir herramientas comunes para una convivencia libre de violencias, así como brindar información sobre los recursos y dispositivos con los que cuenta la UNC para el abordaje integral de estas problemáticas.

Desde el equipo de sensibilización del Plan Acciones destacan la importancia de promover procesos que permitan poner en palabras situaciones muchas veces naturalizadas y habilitar la reflexión colectiva como parte del compromiso institucional frente a las violencias de género.

Los talleres se desarrollan durante todo el año y cada solicitud se coordina de manera directa con el equipo técnico.

¿Cómo solicitar un taller?

Las unidades académicas o dependencias deben completar el siguiente formulario para iniciar la solicitud: https://forms.gle/P4EoKm7b56RhEiu26

Por consultas, comunicarse al correo: formacionengenerounc@rectorado.unc.edu.ar