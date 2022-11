Terminá el año aprendiendo un oficio

Empezá el 2023 con conocimientos básicos en alguna de las propuestas relacionadas con oficios que ofrece el Campus Virtual. Podés hacerlo completando los cursos a distancia que te ofrecemos. Si no te inscribiste antes, aún estás a tiempo. Y si te inscribiste y por algún motivo no pudiste terminar, aprovechá ahora, porque a fin de año todas las inscripciones previas caducarán. Todos los cursos son abiertos y en general no requieren ningún conocimiento técnico previo. Además, podés acceder a los materiales cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar, y avanzar a tu propio ritmo.

Los conocimientos adquiridos te ayudarán a la hora de buscar una salida laboral. Hay que tener en cuenta que los cursos, por sí mismos, no te habilitan a ejercer la profesión en caso de actividades reguladas, pero si completas alguno de los cursos, tendrás un certificado, una constancia emitida por la UNC.

Los cursos relacionados con oficios que están aún disponibles son éstos:

-Curso de Soldadura Eléctrica

Es ideal para quienes desean comprender los principios básicos de este tipo de soldadura, muy utilizada en muchas actividades. Tendrás la base teórica, los conocimientos prácticos y algunos tips que te permitirán, con la práctica adecuada, realizar buenas soldaduras, y distinguir los procedimientos más adecuados a cada caso, cada material y cada tipo de pieza.

-Introducción a la Peluquería

Es uno de los cursos clásicos que ofrece el Campus Virtual. Las capacitaciones relacionadas con los cuidados personales nunca pasan de moda, y estas actividades siempre tienen demanda. Aprendé los conceptos elementales de peluquería, que combinan aspectos técnicos con otros relacionados con el trato al cliente. Aún estás a tiempo.

-Seguridad en el trabajo de Carpintería: Reciclamos Pallets

¿Estás pensando en construir muebles sencillos utilizando pallets de madera? Entonces este curso es para vos. Porque más allá de enseñarte cómo hacerlo, cómo preparar los pallets, cómo reutilizarlos, y cómo darles un tratamiento estético, te mostraremos todas las medidas de seguridad a tener en cuenta en el trabajo de carpintería, con máquinas que requieren algunas precauciones.

-Mecánica Básica del Automotor

Se trata de un curso elemental, que no está pensado solo para quien aspira a trabajar en un taller mecánico, sino también para quien conduce un auto o es pasajero frecuente, pero carece de las nociones básicas necesarias para solucionar problemas frecuentes. Desde cómo cambiar neumáticos o lámparas, pasando por cuestiones de seguridad, hasta conocer las partes esenciales del motor, forman parte de este curso. Aprenderás además a realizar diagnósticos básicos acerca de desperfectos comunes y sus posibles soluciones.

- Etapa Virtual 2022. Curso de Instalador Electricista Habilitado Categoría III

En este caso, se trata de una instancia virtual que podés tomar antes de la parte práctica presencial que está regulada por ERSEP - Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba -. La de electricista es una profesión altamente controlada en nuestro medio, y requiere de diferentes capacitaciones, y posteriores exámenes, que el propio ERSEP regula. Te ofrecemos la parte virtual de la capacitación inicial.

-Confección, Arreglos y Reciclado de Indumentaria

En este primer curso relacionado con confección de ropa, sea nueva o reciclada, aprenderás las bases, herramientas necesarias y conceptos elementales para poder confeccionar tu propia ropa. Lo harás de la mano de una modista con muchos años de práctica que te mostrará algunos trucos sencillos para sacar el mejor provecho de la ropa que ya no querés utilizar.

-Moldería y Confección de Prendas

Este curso es un segundo nivel del curso de Confección, Arreglos y Reciclado de Indumentaria. Aquí nos centramos en la forma de demarcar, cortar y utilizar moldes, para luego realizar las confecciones de ropa que siempre quisiste. Te lo mostramos en pasos detallados y sencillos.

En próximas entregas te contaremos de otros cursos que podes completar antes de que termine 2022. ¡Pero tenes que apurarte!