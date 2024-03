En el marco del día internacional de la mujer, la Unidad Central de Políticas de Género y la Subsecretaría de Cultura de la SEU, invitan al evento de dramaturgia y música: “Palabra de mujer”, que se desarrollará el jueves 7 de marzo a las 19hs en el Centro Cultural de la UNC. Paseo de Córdoba de la Nueva Andalucía. Duarte Quirós 107.

Maria Teresa Andruetto (escritora y dramaturga), Cheté Cavagliatto (directora de teatro y puestista de ópera), Elena Cerrada (actriz y directora de teatro) y Natalia Buyatti (actriz y dramaturga) compartirán algunas lecturas de sus obras en el patio del Centro Cultural de la UNC, mientras que la artista Bren Coll tendrá a cargo el cierre musical.

La cita es el jueves 7 de marzo a las 19hs, con entrada libre y gratuita.

Desde la Unidad Central de Políticas de Género y la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, sostenemos que la promoción de acciones culturales que contribuyan a la sensibilización y concientización de estas temáticas resulta fundamental para la construcción de una universidad y una sociedad más justa, diversa, libre de violencias y discriminación por motivos de género.

“Palabra de Mujer” es un manifiesto artístico político, en el que apelando a las voces de actrices, cantantes y dramaturgas de amplia y reconocida trayectoria pretendemos reivindicar el valor de las historias de las mujeres y las diversidades, en su lucha por la conquista de derechos, el desmantelamiento de estereotipos perimidos y la creación de un futuro igualitario e incluyente.

Acerca del 8M

La fecha tiene como antecedente el 8 de marzo de 1908, cuando 129 obreras murieron incendiadas en la fábrica Cotton, Nueva York (Estados Unidos), luego de declararse en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, en reclamo de mejores condiciones de trabajo (reducción de la jornada laboral, e igual salario que los varones por realizar las mismas tareas).

Sobre las mujeres

María Teresa Andruetto | Autora cordobesa licenciada en letras modernas. Escribe poesía, cuento y novela. Los temas sobre los que siempre vuelve son la construcción de la identidad individual y social, las secuelas de la dictadura y el universo femenino. Reconocida con premios en la Argentina y en el exterior, en 2012 ganó el Hans Christian Andersen, conocido como el Nobel infantil y juvenil. Muchas de sus novelas se han convertido en obras teatrales.

Cheté Cavagliatto | Es directora de teatro, puestista de ópera, profesora de alemán y de piano. En 1968 fundó el Teatro Goethe. De su vasta trayectoria se destacan las puestas de Mockinpott (1982) y de La Divina Comedia: El Infierno (1997), El Purgatorio (1998) y El Paraíso (1999), y las óperas El mundo de la Luna (1973) de Haydn, junto a Herbert Diehl, Carmina Burana y Aída. Recibió premios y participó en festivales internacionales desde 1999. Es Ciudadana Ilustre de Córdoba y socia fundadora de Medida x Medida. Entre 2007 y 2011 fue subsecretaria de Cultura de la Provincia de Córdoba.

Elena Cerrada | Es actriz, directora, docente teatral, egresada del Seminario de Teatro de la Provincia de Córdoba en las especialidades Actoral y Docente. Directora de dicha institución período 2020/2022. Terapeuta corporal bioenergetista e instructora de Técnicas Psicocorporales.Se ha formado en diversas disciplinas artísticas y expresivas actuación, clown, improvisación, creación colectiva, dramaturgia, iluminación, vestuario, feldenkrais, danza, canto, meditación en movimiento, ritmo, psicodrama, respiración emocional, prácticas energéticas orientales, etc.Pertenece a la compañía CIRULAXIA TEATRO con 35 años de trayectoria en Argentina y Latinoamérica. Es parte de la gestión y coordina diversos talleres de “Espacio Cirulaxia” sala independiente desde hace 25 años.

Natalia Buyatti | Es dramaturga, actriz y docente, egresada de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente cursa la Maestría en Dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes (Bs. As.). Empezó indagando en la dramaturgia, primero como actriz co- creadora de varias obras. Fuera de la escena, escribió las obras Che amame, La ruina de mí misma, La casa de los grillos suicidas, Esa avioneta me enredó el corazón y me fumigó la cabeza, Algún día morimos pero mientras tanto también, Franco en pedazos, Rojo oscuro y co-dramaturga en Todo explota un domingo, Mi primer fan y Mugre Superstar.

Bren Coll tendrá a cargo el cierre musical