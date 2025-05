Las mujeres en la ingeniería en el siglo XXI registran un número de egresadas en aún menor que el de varones, sin embargo las mujeres van avanzando dentro de la profesión.

Según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2017 se graduó una ingeniera cada 10.427 mujeres, mientras que se recibió un ingeniero cada 3.238 hombres en el país.

Desde la FCEFyN están comprometidos a cambiar estos números. Tanto las autoridades, las y los docentes, como así también las Secretarías, están trabajando diariamente para llevar las herramientas de vinculación y acercamiento a niños, niñas, adolescentes y estudiantes que tienen un interés en la ciencia, en la tecnología y en la ingeniería en general.

En un campo históricamente destinado a los hombres, que una mujer estudie Ingeniería marca la diferencia y rompe estereotipos hegemónicos.

Sin embargo, en algunas especialidades la brecha es inversa, como es el caso de Ingeniería Química o Ambiental, donde el 50% son mujeres, con respecto al resto de las ingenierías donde solo el 34% son mujeres. Lo importante es que ninguna joven de 17 años, o de 18 o de cualquier edad, que quiera estudiar ingeniería dude de ello.

Magalí Carro Pérez: “ser Decana es una devolución también a todo lo que la Universidad Pública me ha dado a mí"

Una mujer electa para ser Decana de la Facultad

Cuando era Secretaria Académica de la FCEFyN de la UNC, la Dra. Ing. Magalí Carro Perez sostuvo que “la diversidad enriquece los ámbitos” y llamaba a romper la inercia de las percepciones prefijadas y trabajar desde todos los lugares “desde que somos niñas o adolescentes y empezamos a averiguar cuáles son las carreras queremos estudiar”.

Recordemos que la primer mujer graduada de Ingeniería en el año 1912, fue Elisa Leonida Zamfirescu. Sin embargo, años más tarde, esos estereotipos continúan vigentes y relegan el rol de la mujer a otros ámbitos ajenos a la ingeniería.

Hoy, Magalí Carro Pérez es la Vicedecana de esta unidad académica y en las elecciones universitarias desarrolladas recientemente en la Universidad Nacional de Córdoba fue electa como Decana, un hito histórico también en la vida universitaria.

Carro Pérez es la primera Decana mujer en los casi 150 años de vida de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, además es ingeniera civil y doctora en Ciencias de la Ingeniería.

La actual Vicedecana ya viene trabajando en la gestión y en declaraciones al programa Fuerte y Claro de Canal 10 y el streaming de SRT Media, nos contó sobre su alegría y que “a partir del primero de agosto asumirá el decanato por un periodo de tres años para esta Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.”

Una historia y compromiso

A Magalí Carro Pérez la une con esta Facultad, una historia de amor y compromiso porque aquí también se recibió sobre lo que nos relató que “fui estudiante, estudié ingeniería civil y después seguí mis posgrados tanto maestría como doctorado en esta casa. Después trabajé en la parte privada pero siempre me acerqué, fui becaria de CONICET y también investigadora de CONICET y empecé una carrera de gestión, tanto en secretaría académica como Vicedecana actualmente y ahora la comunidad me ha elegido como la futura decana de esta Facultad. Por un lado es un honor personal en lo particular, con un compromiso para la Universidad Pública que entiendo, que es una devolución también a todo lo que la Universidad Pública me ha dado a mí y también de muchísimo compromiso para la Universidad y también para la sociedad que es quien nos sostiene, eso aumenta el compromiso aún más y de alguna manera, devolver en estos años a través de la gestión local de la Universidad, no solamente a mí sino a muchas familias, nos aporta.”

Hablando de su familia nos detalló que “junto con mi hermana somos la primera generación de recibidas universitarias de la familia y también eso me parece que es un orgullo y una devolución seguir comprometida con la Universidad.

Magalí Carro Pérez: “seguir trabajando para que más mujeres tengan poder, tengan lugares de liderazgo.”

Su trabajo en tareas de gestión

Un vice-decanato que fue muy activo en la gestión del actual Decano Pablo Recabarren, como antecedente más inmediado, ha sido el preámbulo para el cargo que ahora va a ocupar, un lugar tan importante con proyectos que viene trabajando desde hace tiempo y también con nuevas acreditaciones, con nuevas posibilidades académicas que tiene esta Facultad que sigue creciendo.

Magalí Carro Pérez nos señaló que “es una Facultad grande, somos 15.000, digamos una comunidad de 15.000 personas entre docentes, estudiantes y no docentes y 19 carreras de grado y de esas 19 carreras de grado más de la mitad, que de acuerdo a la Ley de Educación Superior necesitan ser acreditadas, o sea acreditadas es cuando el Estado de alguna manera certifica su calidad académica y protege los conocimientos que se dan y la formación que se da a profesionales de esas carreras, lo que llamamos excelencia académica”, y remarcó que “como más del 50% de nuestras carreras son acreditables, pertenecen al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, nosotros ya hemos pasado un proceso de geología, de acreditación de geología y ahora estamos en el proceso de las 11 ingenierías, esto implica revisar los planes de estudio, modificarlos, actualizarlos, entender cuál es la demanda que la sociedad tiene de esas carreras y hacer una nueva propuesta, es un proceso largo donde al principio se completa un montón de formularios y nuestros pares evaluadores empiezan a evaluar eso y el cierre termina con una visita de pares que la vamos a tener la primera semana de junio y también es histórico porque es la primera vez que las 11 ingenierías se presentan en simultáneo y somos la única universidad del país que presenta 11 carreras de ingeniería en simultáneo.”

La Decana electa nos comentó que “ya venimos trabajando hace mucho tiempo pero estamos con mucha ansiedad para esa primera semana de junio donde pares evaluadores junto con personal técnico de Coneau nos vienen a evaluar las carreras, evalúan desde el plan de estudio, a nuestros graduados y estudiantes, a nuestros docentes, a los funcionarios y al personal de gestión, justamente para dar una calificación y evaluar la excelencia académica de nuestras carreras, por lo que estamos súper entusiasmados también con ese proceso y después, en los próximos años, nos faltaría la acreditación, renovar la acreditación de la carrera de biología, por lo que tenemos un amplio proceso en acreditaciones de carreras.”

Sus proyectos extensionistas

Luego le consultamos a Magalí Carro Pérez, sobre su trabajo y proyectos para el decanato, que no terminan en las fronteras ni en las puertas de esta unidad académica, sino que van más allá, cuando hablamos de Extensión, para no dejar de lado este aspecto importante que está también en su plataforma electoral y que ahora viene a cumplir.

Al respecto nos señaló que “la extensión es una función y también una misión de la universidad, y nosotros tenemos una amplia trayectoria dentro de extensión que yo la divido siempre como en cuatro áreas: una la de la vinculación social que es tan importante para nosotros porque nos debemos a la sociedad que nos sostiene, y cómo hacemos esa vinculación social, con proyectos, por ejemplo, uno de los más conocidos que tenemos es el proyecto Mateo, donde vinculamos escuelas de distintos niveles en proyectos donde hacemos ciencia ciudadana en la transferencia tecnológica desde la extensión, desde nuestra investigación, ya sea básico o aplicada cómo transferimos eso a la sociedad, cómo prestamos servicios de alguna manera a la sociedad, y otro punto es la formación continua no solamente de nuestros docentes sino también de nuestra comunidad graduada, de cualquier persona que tal vez no se haya egresado de nuestra facultad, pero necesita actualizarse en conocimientos, en procesos, etc., esa es la otra etapa de formación continua y otra muy importante que tenemos nosotros es la cultural, o sea, tenemos dos edificios el de Ciudad Universitaria y después el edificio histórico que tenemos en el centro, donde se realizan un montón de actividades culturales y eso también lo queremos sostener así que si bien tenemos un amplio recorrido lo queremos potenciar, queremos reafirmar nuestro compromiso extensionista en nuestra facultad y la universidad, para la sociedad.”

Ser decana siendo mujer

Le pedimos a Magalí Carro Pérez una reflexión final respecto del rol de la mujer en la gestión, se la primera mujer en 150 años de esta unidad académica en ocupar este puesto, el más importante de la facultad, el decanato, y manifestó que “para mí también es un hito histórico los 150 años, entonces consideramos que en estos 150 años también marcar un punto de inflexión donde, podamos gestionar de una manera diferente que sea realmente un hito histórico, no solamente por los 150 años y la historia que tenemos, sino un momento de renovación, de modernización pero también de proyección a futuro para otros 150 años más y en esta cuestión de género también que esto no sea una diferencia, una cuestión que sea aislada, sino también construir y potenciar para que todas las personas de la comunidad, de todos los estamentos y todos los géneros puedan tener su máximo potencial y que esto no sea una excepción.”

La Decana electa remarcó para concluir, la idea de “seguir trabajando para que más mujeres tengan poder, tengan lugares de liderazgo.”

Magalí Carro Pérez, ingeniera civil, doctora en ciencias de la ingeniería, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, vicedecana y electa decana en 150 años de historia y para que veamos para qué sirve y hacia dónde va y de dónde viene la universidad pública, para defenderla siempre.