Una nueva jornada de protesta universitaria se registra a nivel nacional, en reclamo de una recomposición de fondos para todo el sistema universitario, científico y técnico de nuestro país.

Con un paro nacional de 48 horas, hoy y mañana, la comunidad universitaria reclama por la aprobación del financiamiento presupuestario de las universidades públicas argentinas.

Desde ADIUC, confirmaron que los docentes universitarios de la UNC adhieren al paro y marcharán con antorchas este jueves en Córdoba.

Leticia Medina, Secretaria General de ADIUC, en declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, nos dio detallles de la protesta e hizo un anáilsis de la situación de crisis que viven las universidades en nuestro país.

Medina señaló que “este cuatrimestre lo hemos tratado de sostener con muchísimo esfuerzo y casi con normalidad, hacia fin del cuatrimestre y sin respuestas de parte del Gobierno Nacional de ninguna clase y con una ley de financiamiento para ser tratada en el Congreso de manera urgente, estas medidas de fuerza están volviendo a poner sobre la mesa la situación crítica ya casi terminal de las universidades.”

Leticia Medina de Adiuc: “esperamos que esta vez el proyecto de ley de financiamiento universitario, pueda tener un acompañamiento mucho más decidido de parte de los legisladores.”

Presupuesto universitario muy devaluado

Es oportuno recordar que hay un reconducido presupuesto para el 2024 del 2023 y para el 2025 del 2024, pero ya no alcanza, se sigue cayendo y el poder de financiamiento universitario es prácticamente reducido, ¿a qué porcentaje?, le consultamos y la Secretaria General de ADIUC nos explicó que “hemos tenido un ajuste del 2023 al 2024 del 23% y sobre ese ajuste se aplicó y se está proyectando un nuevo ajuste de más del 26%, es decir, estamos con un presupuesto que ya cayó a la mitad y que en el caso de ciencia y tecnología es mucho más profundo todavía, acumulamos una pérdida en el sistema científico, en CONICET, en los institutos de investigación, que no dependen del presupuesto universitario, sino científico de más del 48%, es decir, es una política que los científicos hablan de cientificidio y que nosotros podemos también hablar de universiticidio porque es una política de financiamiento, de vaciamiento y de ahogo del presupuesto para las universidades nacionales.”

Leticia Medina de Adiuc: "estamos volviendo a poner sobre la mesa la situación crítica ya casi terminal de las universidades.”

Al respecto le preguntamos si también se puede hablar de docenticidio, porque esta situación es como asesinar la carrera docente de quienes deciden estudiar en la Argentina para ser docentes universitarios, a lo que nos respondió que “ya se vienen viendo algunos efectos de estas políticas, que también son políticas salariales, de ataque a la docencia universitaria y que van dejando algunas huellas realmente irreparables en nuestro sistema universitario. Ya venimos viendo muchas historias personales, pero que si las miramos en clave institucional, vamos viendo concursos desiertos, vemos niveles de renuncia inéditos en las últimas décadas, docentes que piden reducción de su dedicación o licencias para salir a buscar trabajo afuera y docentes con una sobrecarga de trabajo que van incrementando horas de trabajo fuera de la universidad para poder sostenerse en la universidad con un altísimo costo personal y, por supuesto, con impactos en sus posibilidades de dedicarse (3:07) a las tareas de docencia, de investigación y de extención.”

¿Cuánto ha caído el salario docente del 2023 hasta hoy?

“El salario ha caído más de un 35% y eso hace que hoy necesitemos para el próximo mes, para el mes de julio, un aumento del 42%, entre el 42% y el 46% para solamente tener el mismo poder adquisitivo de noviembre del 2023”, reclamó Medina quien además explicó que “hay que decir también que a 2023 llegamos con un salario caído en un 30% ya durante el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de todas las movilizaciones y la gran lucha que se dio en 2018, no se pudo recomponer ese salario y acumulamos entonces ese 30% más el casi 50% que ha caído, que hemos perdido en este gobierno, se puede decir que la comparación con 2015, que tuvimos el mejor salario de este periodo, perdimos un 100% de salario.”

Mensaje a la comunidad universitaria

Para quienes estudian en la universidad, es necesario preguntarse ¿Qué pueden esperar que pase con este desfinanciamiento? Porque ha habido un proyecto presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con apoyo de legisladores de provincias para pedir que se financie a la universidad de una vez por todas, porque si no, ¿qué puede pasar?, son los planteos que le transmitimos a Leticia Medina, quien nos manifestó que “está claro que la universidad en estas condiciones no puede continuar tal como la conocíamos: una universidad de excelencia, una universidad inclusiva que garantiza a sus estudiantes no solamente los mejores docentes, profesionales, investigadores, sino también una cantidad de posibilidades de inserción laboral, de investigación, inclusión a lo largo de toda la carrera, posibilidades de acompañamiento... esa universidad tal como la conocemos, que hace a la Argentina ser una referencia latinoamericana y mundial sobre sistemas universitarios, esa es la universidad que está en riesgo”, sentenció.

¿Será momento de la nueva ley de financiamiento?

“Tenemos una ley de financiamiento propuesta, es una ley parecida a la que vetó el Gobierno Nacional el año pasado, pero tenemos altas expectativas de que esta vez pueda tener un acompañamiento mucho más decidido de parte de los legisladores. Por todo esto, a la comunidad universitaria le estamos pidiendo no que espere, sino que se active, que esté atenta y demandándoles a nuestros representantes políticos un acompañamiento y un apoyo decidido a este proyecto de ley, que es lo que tenemos en el corto plazo como una salida, como un posible salvavidas para nuestra universidad. ¿Y que pueden participar hoy y mañana de estas medidas de protesta? Esta jornada, hoy jueves desde las 17 horas, vamos a estar en la explanada de la Facultad de Ciencias Exactas, allí en Vélez Sársfield y Duarte Quirós, con acciones de visibilización, vamos a hacer una ronda de antorchas alrededor de la Manzana Jesuítica, vamos a hacer una clase pública que organiza la Federación Universitaria de Córdoba, y distintas acciones artísticas, también pidiendo el acompañamiento con la firma a la ley de financiamiento universitario. Estamos haciendo una recolección de firmas, un millón de firmas por la ley, esperando que podamos iniciar el segundo cuatrimestre con esa buena noticia y no con más medidas de fuerza”, remarcó Medina.

Leticia Medina de Adiuc: "necesitamos entre el 42% y el 46% de aumento salarial para tener el mismo poder adquisitivo de noviembre de 2023”

No es un paro más

Hoy y mañana, otro paro nacional en todas las universidades del país, un panorama poco alentador desde el punto de vista de la falta de respuesta del gobierno nacional.

Las protestas de esta semana parecen vislumbrar una luz de esperanza que son las legisladoras y los legisladores de las provincias argentinas. En Córdoba hay varios que nos representan a nivel nacional, para que hagan fuerza, y el proyecto presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, de Financiamiento de las Universidades, no sea vetado otra vez.

Otra jornada de protesta como manifestación de un problema mucho más severo que es el desfinanciamiento del sistema universitario, del sistema de ciencia y técnica de nuestro país.

No sólo los docentes acatan esta medida de fuerza, sino también los trabajadores no docentes de las distintas unidades académicas, desde las 11 de la mañana abandonaron sus tareas para asistir a la visibilización, desde el mediodía volanteada en el centro de la ciudad, frente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC.