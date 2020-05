Sensacionalismo vs Fake News

Desde que supimos que un nuevo virus había comenzado a circular entre los seres humanos, inmediatamente se inició la propagación de información imprecisa, incompleta, exagerada, parcialmente errónea o directamente falsa.



Distintos términos que se refieren a esta realidad se sumaron al vocabulario popular y no siempre con la claridad necesaria para que le gente entienda a que hace referencia cada uno de ellos. Así al más conocido "sensacionalismo" se sumó el más vago "fake news" y en muchos casos se utilizan indistintamente cuando en realidad no significan lo mismo y hasta puede que impliquen intenciones contrapuestas.



En nuestro espacio de Periodismo Móvil conversamos al respecto con una especialista, la Lic. Mónica Viada, docente del Taller de Lenguaje y Producción Gráfica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.



"Un medio sensacionalista es engañoso pero de alguna manera hay ciertos permitidos dentro del sensacionalismo", define la docente mientras remarca que "las noticias falsas en cambio son un puñal por la espalda" para la audiencia.



Si querés saber como protegerte de la desinformación no te pierdas el video en este nuevo episodio de Vamos al Móvil.