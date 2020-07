¿Qué pasaría con nuestras vidas si este año no se aprueba una vacuna contra el Covid-19? ¿Cuándo volveríamos a la normalidad prepandemia?



En forma de encuesta esto es lo que The New York Times le preguntó a 511 epidemiólogos para conocer qué se animarán a hacer los profesionales en un escenario de pandemia y sin vacuna a la vista.



A partir de sus respuestas realizamos este informe de Vamos al Móvil que como siempre, fue producido y realizado íntegramente desde un smartphone.



Para sumar una voz local consultamos al reconocido epidemiólogo argentino Hugo Pizzi quien nos dio una visión algo más optimista que la expresada por sus colegas en el diario estadounidense. "Tengo la esperanza que para fin de año tendremos dos mil millones de dosis de la vacuna del Instituto Jenner de Gran Bretaña", revela el especialista.