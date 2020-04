Las aplicaciones que rastrean los contactos recientes para alertar sobre posibles contagios ya se utilizan en Asia y se están desarrollando en Europa.



Como bien describimos en esta nota el gran debate al respecto pone foco en la privacidad y también en su posible efectividad si se utilizara en nuestra población.



En este episodio de Vamos al Móvil activamos nuestras prácticas de Periodismo Móvil (producciones íntegramente realizadas con un smartphone) para contraponer las opiniones de dos reconocidos profesionales de nuestro medio.



Por un lado el Dr. Hugo Pizzi, el médico más premiado de la Academia Nacional de Medicina afirma que en tiempos de pandemia resignar privacidad con el fin de frenar la cadena de contagios es un acto solidario.



Desde la Ciencia de la Computación, el Dr. Nicolás Wolovick docente del FAMAF, señala que no debemos caer en falsas dicotomías tales como salud vs privacidad y que lo esperable es que estos sistemas funcionen correctamente respetando además la privacidad de los usuarios.



