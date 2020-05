Los adultos mayores son quienes más deben cuidarse en esta época de pandemia y muchos de ellos han descubierto en este contexto las posibilidades que les brinda la tecnología. Pero desde luego puede que no les resulte simple utilizar dispositivos con los cuales no estaban familiarizados ni adoptar hábitos como cuidarse de los peligros del mundo virtual.



En este episodio de Vamos al Móvil junto a especialistas de Avast recomendamos algunas acciones para que las generaciones más jóvenes ayuden a los adultos mayores de la familia para que utilicen la tecnología con más facilidad y seguridad.

A la vez recomendamos aplicaciones como Big Launcher que transforma la pantalla inicial del smartphone para que sea mucho más fácil y de utilizar para quienes sufren disminución visual.



Mantené lo simple – Este no es el momento para actualizaciones tecnológicas extensas o descargas complicadas. Si la persona mayor se siente más cómoda con un mensaje de texto que con el correo electrónico, o viceversa, hacé la mayor parte de la comunicación con él por escrito. Si el adulto mayor tiene una aplicación o un sitio web favorito, no te apures por adoptar otras plataformas, sino ayudalo a navegar mejor por las soluciones que lo hacen sentir más cómodo.



Usá aplicaciones para conectarte – Hay todo tipo de opciones en línea para hablar con familiares y amigos, y algunas son muy fáciles de usar. FaceTime, Skype y WhatsApp, por ejemplo, ofrecen formas fáciles de comunicarse con grupos y unirse a una llamada. Esta es una buena oportunidad para que los parientes más jóvenes, que son más expertos en tecnología, ayuden a coordinar una serie de llamadas en línea con los amigos de sus abuelos. Como apoyo adicional, ayude a los adultos mayores a configurar la "Galería de participantes" antes de la llamada, para que puedan ver a todos sus amigos y no tener que averiguarlo ellos mismos, una vez que se inicia la llamada.



Pasá un poco de tiempo extra – Si tus padres, abuelos o amigos mayores tienen problemas con la computadora, es probable que se desanimen. Encontrá tiempo para escuchar sus inquietudes y guiarlos hacia una solución que satisfaga sus necesidades. Dedicá 5 minutos adicionales para ayudarlos a configurar una llamada en línea antes de que comience, para que no se sientan apurados o desanimados cuando otras personas se unan. Recordá tener en cuenta el tiempo adicional necesario para ayudarlos con la configuración, para que todo salga bien y no los deje frustrados. Mejor aún, animá a sus nietos a llamarlos por separado y guiarlos a través del proceso de configuración de la tecnología. Si es necesario realizar cambios o actualizaciones en los dispositivos de hardware, investigá estos pasos y compartí imágenes (enviá imágenes de las instrucciones, preferiblemente con un diagrama que apunte al icono en la pantalla) y, si es posible, llamá a los adultos mayores y orientalos a cómo proceder directamente.



Enseñales a estar atentos a las estafas en línea – Los adultos mayores han sido blanco frecuente de estafas en línea, que han aumentado en los últimos meses debido a la crisis del COVID-19. En algunas estafas más agresivas, los ciberdelincuentes se presentaron como médicos y trabajadores de hospitales, alegando que habían tratado a los adultos mayores con COVID-19 y exigieron pagos de tratamiento. Otros se presentaron como representantes del gobierno, buscando información y prometiendo enviar ayuda financiera. Por lo tanto, pedile a tus mayores que no hagan clic en nada, sin importar lo que se prometa. La estafa telefónica sigue siendo la estafa principal y la más pesada. Recordales a los adultos mayores que permanezcan atentos y que no respondan, que no confíen en alguien por teléfono que no conocen.



Examiná todas las ofertas de productos relacionados con COVID-19 – Al ver noticias frecuentes sobre los efectos del nuevo coronavirus en la población mayor de 60 años, muchas personas mayores están buscando intensamente en Internet y monitoreando sus correos electrónicos con la esperanza de una cura milagrosa. Los familiares de estas personas mayores deben pedirles que ignoren las ofertas de cualquier vacuna, cura o tratamiento contra el COVID-19. Los avances médicos no circularán a través de correos electrónicos no solicitados o anuncios en línea. Serán anunciados por la prensa.



Ayudalos a involucrarse más en el ecommerce – Muchos adultos mayores evitaron el comercio electrónico por dos razones: se sentían intimidados por él y podían comprar fácilmente los productos que necesitaban en las tiendas físicas. Ahora que la pandemia hizo que sea más difícil comprar en persona, pasar tiempo enseñando a los adultos mayores a comprar en línea será valioso, para que puedan satisfacer sus necesidades diarias y reducir la exposición con contactos físicos.