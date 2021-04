¿Podrán los sistemas informáticos reemplazar al ser humano aún en tareas artísticas? Es una pregunta recurrente en foros de ciencia y tecnología. Y aunque es siempre difícil predecir el futuro, mucho más en áreas como esta, sabemos que la inspiración proviene de los sentimientos y las emociones, elementos puramente humanos.

Sin embargo lo que ya es posible es entrenar a determinados desarrollos de software para que analicen y extraigan los rasgos distintivos de la obra de un artista para generar nuevas creaciones de características similares. De eso va "The lost tapes of the 27 club", iniciativa que mediante el uso de Inteligencia Artificial está produciendo un álbum con nuevas canciones generadas a partir de la personalidad compositiva del mítico grupo de artistas que murió a los 27 años de edad.

Pero este emprendimiento no busca solo provocar asombro al escuchar los resultados del uso de la plataforma de IA Google Magenta sino por sobre todo concientizar sobre la necesidad de dirigir un mayor grado de atención a la salud mental de quienes forman parte de la industria de la música.

En este episodio de Vamos al Móvil reunimos tres creaciones que ya se han publicado en el marco de esta iniciativa y que emulan a Nirvana, Amy Winehouse y Jimy Hendrix. Todo lo que allí se escucha fue compuesto por la Inteligencia Artificial mientras que para las voces recurrieron a imitadores de cada uno de dichos artistas.