¿Cuánto debe invertir un docente para contar con todos los elementos tecnológicos que hoy necesita para poder dar clases virtuales desde su propio hogar?



Recabamos la información conversando con educadores de los tres niveles: primario, secundario y superior. A través de esos diálogos elaboramos un listado de dispositivos y de servicios que ellos y ellas consideran indispensables para poder cumplir con su tarea en la actual coyuntura que les exige comunicarse por medios electrónicos con sus alumnos:

Notebook o PC con CPU de no más de tres años de antigüedad

Conectividad banda ancha de 50 Megas

Servicio de almacenamiento en la nube (Dropbox o Drive por ejemplo)

Dispositivos de almacenamiento portátil (disco rígido portátil)

Auricular con micrófono para las reuniones virtuales

Web cam

Celular gama media (con pantalla sana remarcan)

Accesorios para grabar videos, al menos un trípode de mesa

Paquete de datos móviles para estar comunicados en itinerancia

Cargador turbo power y cargador portátil para el smartphone

Tarjeta microSD (ya que reciben gran cantidad de material audiovisual de los alumnos)

Lector de tarjeta microSD en la PC (para bajar el material que reciben en el celular)

Impresora con Scanner (fundamental para hacerle llegar el material didáctico a los alumnos que no cuentan con acceso a dispositivos y conectividad. También para escanear informes administrativos)

Capacitación en herramientas como Windows, Office, YouTube y aplicaciones de reuniones virtuales, entre otras.



Según relevamientos propios si un docente necesita adquirir los dispositivos más costosos de este listado (PC, smartphone, impresora) deberá invertir no menos de $ 120.000. Por tal motivo consultamos al ministro de Educación de la Nación sobre la posibilidad de otorgarles créditos especiales para tal fin. Nicolás Trotta reveló que lo están evaluando junto al presidente del Banco Nación.



Todos los detalles en el video de este nuevo episodio de Vamos al Móvil.