René Bertrand volvió este verano a Carlos Paz con la comedia «El Plan», la que define como la mejor obra que hizo en su vida y donde aborda en clave de humor la problemática de los ataques de pánico.

«Es un hijo nuestro que está caminando y camina cada vez mejor»; señaló a El Diario de Carlos Paz. «El trabajo de uno tiene que ver con el reconocimiento, ya sea de la gente, de los periodistas, la gente que conoce del medio y El Plan es una obra pensada para Carlos Paz que tiene un resultado hermoso. Estoy muy feliz de hacerla y creo que es lo mejor que hice en la vida. Es una comedia que pasa por todos lados, que invita a reflexionar sobre el pánico y lo que implica estar enfermo, el amor que dos personas deben tenerse mutuamente para bancar una situación así. Hacer esto con humor era un desafío y nos salió bien. Es un hijo nuestro que está caminando y camina cada vez mejor, estamos felices»; aseguró Bertrand, durante la entrevista.. «La gente nos aplaude de pie y todos los días nos emocionamos, actuar es hacerlo en carne viva y es meterse en la piel del personaje que nos toca. No me gusta ponerme peluca, yo laburo a cara limpia desde adentro hacia afuera. Me emociono porque la historia me lleva a eso y el cuento que estamos contando nos habla de amor, y hablar de amor es hablar de la familia»; añadió.

Premios:

En relación a los premios «Carlos», Bertrand sostuvo: «Me encantaría llevarme algún premio, yo trabajo para eso y me gusta cuando me reconocen. Hace algunos años me toco ganar varios premios Carlos, tengo 11 premios que he ganado desde el 2004 en adelante. Me tocó ganar, me tocó estar ternado y que la suerte la tuviera otro, pero entiendo que todos los que venimos acá queremos que se reconozca lo que hacemos. Siempre uno creo que está para más, porque está convencido de lo que hace, pasa que hay propuestas muy importantísimas y es una cuestión subjetiva. Puede que el jurado te vea en una gran noche y ganás, o que te toca una mala noche, y se lo lleva otro. Todos los días son distintos y uno no se levanta igual. Ojalá algún día me toque el Oro, es un sueño, porque es el premio que me falta, es el caricia más grande la ciudad que amo».

Nuevo elenco para esta reposición: Nancy Anca, Sandra Villaroel, Fabián Trento y el mismo Bertrand.

También se presentarán en Córdoba Capital, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Río Primero y en La Falda.

Sábados y domingos 22,30 hs en Teatro Libertad, Libertad 70. Villa Carlos Paz