Acerca de la obra así explicaban a la prensa:

Larry: Nosotros después de muchísimos años en que cada uno trabajó por su lado, nos encontramos la temporada pasada haciendo este show en La Falda. Es un homenaje al Varieté, con las características que tiene el género, que no hay un hilo conductor, sino que entra un número, viene otro y hace otra cosa y viene otro y hace otra cosa. Estamos con el mago Biczyk.

Larry, consultado sobre su decisión de radicarse en La Falda, comentó en la nota de La Voz: Me decidieron los amigos, el lugar. Empezamos a trabajar en el viejo teatro Edén y el año pasado cuando en todo el país se cerraban teatros, allá se abrió uno. Yo valoro mucho eso, por eso me afinqué allá. Y Córdoba me encanta. El gobernador cuando me ve me dice: “Te falta la tooonada, nomás”. De hecho no abandonamos La Falda, ya que los lunes vamos con otro espectáculo que se llama Locuras en el Circo, con artistas de allá que trabajan con nosotros.

Gladys comenta sobre sus actuaciones frecuentes en la Villa...

Ya son 30 temporadas. Yo la primera vez que iba a venir que me trajo Osvaldo Pelletieri, yo no quería saber nada. Apenas llegué dije: Dios mío que es esto? Que depresión. Y después me enamoré del lugar. De hecho ya me compré mi casa acá.

Se los puede ver sábados y domingos a las 22 hs. en Un Mágico Varieté en el Teatro Holiday 3.