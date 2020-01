Sigue la temporada en Carlos Paz y siguen las más de 60 obras y shows para disfrutar. Otra vez se conocieron los números de AADET y, pese a que no hubo muchos cambios, sí hubo conflictos con una productora.

Y es que desde la producción de "Un estreno y un velorio", la obra que lidera Flavio Mendoza, criticaron el sistema de contabilización. Mediante un comunicado, lamentaron que el conteo "no considera las ventas por fuera de la ticketera", esto sería, las que se adquieren por empresas de turismo, las que se envían a sponsors, etc.

"De hoy en adelante [por este jueves] decidimos no publicar más nuestras cifras ante AADET en las próximas semanas", sentencia el comunicado. Explica, además, que durante este tiempo no expresaron esta disconformidad "para no crear malos entendidos".

Por otro lado, la lista de obras quedó así: "Atrapados en el Museo", "Un estreno o un velorio", "Perfectos Desconocidos", "Rotos de amor" y "Camilo y Nardo". Es igual al de la semana pasada.

El comunicado: