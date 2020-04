Lucas “Chino” Zelarrayán es Belgrano. Si bien actualmente se desempeña en el Columbus Crew de Estados Unidos, nunca dejará de ser hincha del Pirata. Justamente, sobre todo esto estuvo hablando en una nueva transmisión en vivo generada por la Agencia Córdoba Deportes, con el objetivo de brindar entretenimiento a la comunidad en el período de aislamiento por el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Como la mayoría de los deportistas, el “Chino” se encuentra cumpliendo con la cuarentena y obviamente siente el parate. “Uno se queja de la rutina pero ahora la extrañamos. Trato de pasar mucho tiempo con la familia, cuidándonos. La verdad que solo salgo a hacer las compras y mantengo muchas videollamadas con mi familia”, arrancó contando Lucas sobre cómo pasa este momento.

La cuarentena lo agarró en una nueva faceta, siendo padre y en Estados Unidos, ya que esta temporada había abandonado Tigres de México para pasar a la MLS de Estados Unidos, más precisamente al Columbus Crew. “En México estaba bien y era feliz. Necesitaba un cambio en la parte profesional y hablando con mi familia decidí que era necesario”, explicó sobre su partida, dejando atrás a un club con el que se brindaron alegrías mutuamente y por lo que dejó un gran recuerdo en la hinchada.

Pero su presente es otro y parece bastante alentador: “Es algo muy lindo, es un país que te hace crecer. Es una ciudad que me atrajo mucho. Mis compañeros me hicieron sentir cómodo, muchos hablan español así que se me hizo más fácil.Tengo que aprender un nuevo idioma que me va a servir para toda la vida. De a poco estoy tomando las clases dos o tres veces por semana, hace dos meses. Voy entendiendo, pero me cuesta hablarlo”, reconoce entre risas.

Si bien todo este presente lo mantiene feliz, hay algo más allá que lo hace sonreír y le ilumina los ojos: Belgrano. El “Chino” es un reconocido hincha fanático del Pirata y no lo oculta ni un momento. “Yo tuve la suerte de ser hincha de Belgrano desde chico y de repente estar desde el lado de adentro fue una locura. veía a mis amigos con los que iba a la cancha alentándome a mí”, explicó sobre las sensaciones de debutar en el club de sus amores.

Y agregó: “Siempre soñaba con tener la ropa de Belgrano y todos los días me la ponía para entrenar. La gente me tenía mucho cariño de antes que llegue a Primera por el gran equipo que teníamos en reserva”. A su vez, recordó los buenos momentos en el Celeste como su primer gol en Primera, a River, o el último partido antes de su despedida.

Pero el fútbol, la fama y la exposición trae aparejados algunos peligros, que si no se está bien rodeado pueden ser lapidarios para la carrera de un futbolista; acá es donde el “Chino” reconoce el acompañamiento de sus seres queridos. “Por suerte siempre tuve a mi familia, a mis viejos y mis hermanos más grandes que me acompañaron y me pusieron los pies sobre la tierra. Yo siempre digo que hay chicos que se van a vivir a un departamento solos, con auto y plata y es muy difícil, te puede confundir”, advirtió.

“Siempre hay que apoyarse en los que te quieren, soy un afortunado de la familia que tengo. Hasta el momento que me tocó irme, a los 23 años, seguía viviendo en lo de mis viejos y seguía viendo como vivían mis amigos. Por mas que yo tenia un poco más, sabía cómo era la vida, sabía el esfuerzo que implicaba, el esfuerzo que hacían a mis viejos”, enfatizó.

Al “Chino” se lo nota un tipo familiero y amiguero y ni la distancia, la plata o la fama le van a sacar eso porque siempre va a querer volver a la plaza de Residencial Oeste donde arrancó metiendo los primeros pases. “Extraño mucho a mi familia, tomarme unos mates con mis viejos. Extraño eso, salir de mi casa cruzarme a la plaza donde están mis amigos de toda la vida y tomarme algo. Y obviamente extraño a Belgrano”, comentó.

Y entre tanto extrañar, los hinchas se ilusionan con una vuelta a Belgrano, con verlo al “Chino” vestido de celeste, pero parece que para eso todavía falta. “Me fui hace muy poco. Cuatro años parece mucho, pero es poco. Quiero hacer una buena carrera acá y volver bien a Belgrano”, reconoció Lucas que no se pone plazos.

“Siempre lo digo, es muy difícil poner un tiempo, año o edad. Yo siempre digo que quiero volver bien físicamente para ser importante para el equipo, no solamente a retirarme para decir ‘bueno volví a Belgrano’. Es muy difícil hablar de un futuro, quiero jugar varios años acá, este club me encantó”, sentenció.

Pero para esa vuelta también se ilusiona con algo muy especial. Es que en sus años en Belgrano compartió con Emiliano Rigoni, Renzo Saravia, Gastón Álvarez Suárez y muchos más con los cuales le gustaría volver a jugar en un “Pirata” super reforzado junto a Franco Vázquez y Matías Suárez.

Además, consideró a algunos más en otro rol: “Es una lástima que no estén Olave, Turús, Farré, Teté González y que se hallan ido cómo se fueron. Espero que si me toca volver, estén ellos también porque junto a los demás sería un combo que puede hacer que logremos grandes cosas”.

La charla también derivó en un gracioso intercambio con Nahuel “el Patón” Guzmán, que comentó a lo largo de latransmisión y con quien guarda gratos recuerdos y una gran relación de su paso por México. “El ‘´Pata’ es también como un hermano. Él y Guido Pizarro me ayudaron muchocuando llegué a Tigres. Yo pensaba que me las sabía a todas y no era así. El Pata me hizo escuchar rock y yo a él cuarteto, yo le hablaba de Belgrano y él me hablaba de Newell’s”, recordó.

Y sobre Pizarro agregó: “Guido me enseñó a comer como un profesional. Llevó a un preparador físico y entrenábamos doble turno. Me cambiaron mucho la vida profesional y el físico”.

Su pasión por la música tampoco quedó fuera de la charla y al igual que Guzmán, integrantes de Los Caligaris también se sumaron y dejaron mensajes para el Chino. “Me distrae mucho tocar el teclado, me gusta mucho el cuarteto y siento que no hay música que lo iguale. Me gusta la música en general, la Mona es lo mas grande, pero después escucho de todo”, concluyó.

Vía Prensa Agencia Córdoba Deportes