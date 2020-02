Zinedine Zidane iba rumbo al entrenamiento de Real Madrid cuando, en una rotonda, accidentalmente chocó contra otro automovilista, pero él al ver al ex futbolista decidió sacarse una selfie.

"Si no, mis amigos no me iban a creer que Zizou me había chocado", afirmó Ignacio Fernández que se dirigía hacia una feria de decoración en la capital española. También contó que cuando se bajaron del auto ellos conversaron amablemente sobre lo ocurrido.

"Cuando vi que era Zidane me quedé tranquilo, al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado", comentó.