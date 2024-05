En el marco de la gira que la comitiva encabezada por el Presidente argentino Javier Milei realiza por España, el secretario de Culto del Gobierno Nacional, Francisco Sánchez, disertó en el encuentro Europa Viva 2024.

En su discurso, ante un auditorio colmado casi exclusivamente por conservadores de ultraderecha, Sanchez dijo. “me digo conservador, soy conservador. En la Argentina, desde que nací, hace 50 años, ya el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo.”

Asimismo, el funcionario libertario detalló que “en el año 1987, en plena crisis económica y en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular y se aprobó. Y uno decía era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”, subrayó Sánchez quien completo el relato diciendo: “en el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica sino también por el covid, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para promover el aborto, y no es solamente hacerlo legal sino promoverlo y lo aprobaron también”, agregó.

Finalmente, el Secretario de Culto de Milei manifestó que “se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando…” concluyó Francisco Sánchez.