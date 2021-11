La sorpresiva e imprevista decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de no autorizar a las tarjetas de crédito la financiación en cuotas de los viajes al exterior, cayó pésimamente en los agentes de viajes, el sector más castigado por la pandemia mundial de Covid 19 que comenzaba muy de a poco a repuntar.

En ese sentido Marcelo Molas, representante de las Agencias de Viajes Autoconvocadas, señaló a Radio Universidad que "se acusa al turismo de ser la fuente de salida de divisas extranjeras, hace un año y ocho meses que no vendemos nada y sigue sin haber dólares, entonces claramente no es la causa por la que se castiga tanto a la actividad".

Además, se quejó por la inesperada medida "justo cuando está el inicio de la temporada, cuando hoy se iba a registrar un día de ofertas con el BlackFriday". Sostuvo que hasta la propia aerolínea de bandera -Aerolíneas Argentinas- no se había enterado porque "hasta ayer seguía ofreciendo los servicios de viajes al extranjero en cuotas en los sistemas y en las páginas web, porque ha sido sin aviso previo", señaló.

Molas remarcó que hay una preocupación extrema en el sector porque es el más ha padecido la crisis económico-sanitaria por la pandemia y con esto se le está dando un golpe tremendo.

¿Quiénes se perjudican con la medida del Central?

Al respecto, Molas explicó que "no solamente se viaja por placer y esparcimiento - lo cual no deja de ser un derecho de cualquier persona- sino que se viaja por salud, por capacitación por muchas razones. Hoy cualquier persona que pretende salir del país y sobre todo una clase media que es la única posibilidad con el altísimo nivel del costo del dólar más la tremenda presión impositiva que todos padecemos, la única forma que tiene de viajar por la razón que sea, es con cuotas. Directamente esa persona está condenada a no viajar. Y si es por salud ni hablemos", señaló.

Y remarcó que la medida afecta fundamentalmente a la clase media porque "quien tiene un poder adquisitivo importante, probablemente tenga la capacidad económica para comprarlo en una cuota, transferencia o en efectivo. Pero el término medio que es la gran mayoría, directamente no puede volver a viajar"

Molas indicó que "la única forma de usar la tarjeta de crédito es hacerlo pagando "en una cuota, o pago total con tarjeta de débito y en efectivo".

Cuántos dólares salen del país por turismo

Según un estudio de las Agencias de Viajes, "solamente el 29% de las divisas que salen del país sale por turismo", indicó Molas, agregando que "el 71% sale por compras directas ya sea el que viaja, o el que está sentado en el living de su casa y compra un producto a través de una plataforma electrónica.

Por otro lado, el agente dijo que "de la totalidad de los pasajeros que viajan entre el 30 y el 35% lo hacen por motivo de esparcimiento, de ocio y de placer. El resto lo hace por capacitaciones, por comercios, los viajeros corporativos, los que viajan por salud, por razones familiares. Hay muchísimas razones por las cuales viajar. Y más allá de que cualquier persona tiene la libertad y el derecho absoluto de moverse por libertad por todo el mundo -la Constitución dice que podemos entrar y salir libremente del país , pero parece que eso no se registra acá", sostuvo Molas.

Tampoco se podrán pagar en cuotas los viajes dentro del país

Según explicó el agente de viaje consultado, con la intempestiva medida del Central se genera un problema más: tampoco se podrán adquirir viajes en cuotas en destinos argentinos. "Cuando yo adquiero un servicio en el extranjero lo pesifico y lo pago en cuotas, pero entonces el sistema no tiene forma de determinar si el servicio que estoy adquiriendo es fuera o dentro del país, entonces también se va a ver resentida la compra de cualquier servicio turístico dentro de la Argentina. Porque no hay forma de discriminar. No son los operadores los que lo rechazan, sino los sistemas de tarjetas de crédito. La Cámara de tarjetas de crédito dice '¿cómo hago yo para saber si el viaje es fuera o dentro del país?' porque cuando yo adquiero uno en el exterior el monto en dólares se pesifica ya que no tenemos cuotas en dólares en Argentina", sostuvo.

Y agregó "Como no se puede discriminar el destino por la autorización de la tarjeta, también se suspende la autorización de venta de productos turísticos dentro de la Argentina. Implica una gravedad muy grande", señaló Molas.

¿Existe otra forma de financiar los viajes al exterior?

El agente de viaje explicó que, si bien se puede hacer una especie de financiación pagando sólo el monto mínimo que llega en el resumen de la tarjeta, "ese costo financiero es enorme, supera larguísimamente el costo inflacionario, entonces terminamos pagando una financiación horrorosamente costosa".

Por último señaló "yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar un poco que esto se defina porque obviamente una medida tan intempestiva, tan repentina que ni siquiera en nuestra propia línea de bandera tenían conocimiento".

