En un momento crucial del caso en el que se investiga la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la joven que es buscada en Chaco desde el 1º de junio, la mamá fue contundente en el programa Alta Mañana, de Radio Universidad. Cuando fue consultada si creía que su hija seguía con vida, dijo contundentemente que no.

Gloria Romero señaló que por el momento no podía brindar detalles de lo que había ocurrido con Cecilia, pero aseguró que en los próximos días se va a revelar la verdad.

A su vez, su abogada, tía de Cecilia, indicó: “Quiero informar que todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho” y sostuvo que la causa fue caratulada como “femicidio”.

“Se va a hacer justicia” sostuvo la mujer, agregando: "No me interesa quiénes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel”.

Cómo empezó la pesadilla

En un detallado relato, la mamá de Cecilia dijo que el jueves 1 de junio pasado su hija le contó que iba a hacer un viaje “relámpago” y le pidió que cuidara su perrita. Ese mismo día, según contó Gloria, César Sena le llevó el animal por la tarde.

“Yo estaba convencida de que iban a viajar”, aseguró la mujer, agregando que sin embargo “ya se comprobó, por los teléfonos celulares, que no salieron de la provincia”.

“Supuestamente se iban el primero de junio a dormir a la casa de la suegra, de Marcela Acuña. Está en la cámara (de seguridad) que ella entró a la casa de Marcela Acuña y nunca salió”, relató Gloria. “De ahí, al otro día una prima o un primo los iba a llevar a Corrientes, porque yo me quería despedir y me dijo 'no no mami, porque nosotros vamos a ir vía Corrientes'. De ahí iban a ir a Buenos Aires, y de ahí a Ushuaia”, contó la madre de la joven.

En cuanto a la relación que tenía con la familia del esposo de su hija, Gloria sostuvo que Cecilia “nunca quiso que yo me acerque a la gente de Emereciano (Sena, actualmente detenido junto a Acuña, el hijo de ambos, César y cuatro personas más). Ni siquera a la casa. Nunca nos mezcló con esa gente, no quería que nosotros nos acercáramos a esa gente”, indicó la madre.

La mujer dijo que no sabia quién era el piquetero al que todos le tenian miedo, quien hasta hace horas encabezaba, junto a Acuña, una de las listas colectoras del gobernador Jorge Capitanich, con vistas a las elecciones del próximo domingo en el Chaco. “Yo no sabía, no conocía mucho, conocía a los piqueteros porque me los encontraba cuando iba en el colectivo, me cortaban la calle, pero no sabía quien era. Ahora me enteré el poder que él tenía”, señaló Gloria Romero.

Y agregó: “Con César (hijo de Emereciano) me llevaba muy bien. Él venía acá con la nena, hacía asado con mi sobrina que vive acá a dos cuadras.Todo bien, era un divino era un príncipe encantador. Es más, yo salía con ellos, andábamos en la camioneta, nos íbamos al shopping, un divino”, describió la mujer.

Además, aclaró que luego de casarse el 24 de octubre pasado, Cecilia y César se fueron a vivir a la casa de la madre de Gloria. “Él se mudó dos semanas después del civil”, relató.

Las últimas horas que tuvo contacto con Cecilia

La mamá de la joven contó que hacían videollamadas todo el tiempo, pero que perdió ese contacto el 1 de junio pasado. “El viernes 2 me mandó un mensajito diciendo que se le rompió el teléfono y que no podía hacer videollamadas ni nada”, dijo la mujer.

“Me levanto, pido la video llamada, me rechaza y entonces me dice que no puede hacer videollamada, ni audios ni llamada, que solamente mensajes de texto. El primer día no digo nada, pero el sábado le dije, le mandé 8 mil mensajes (...) le digo che agarrá el teléfono de tu marido y mandame fotos”, relató Gloria.

Según dijo, “el lunes aparecen dos personas en la puerta de mi casa diciendo que son de investigaciones y que supuestamente del barrio de Emerenciano (Sena) una persona les dijo que a mi hija le había pasado algo y que mi hija estaba desaparecida”.

“Ahí me vuelvo loca, empiezo a llamar, a decirle que quiero una prueba de vida, una frase exacta. Que me diga 'mamá estoy en Usuahia estoy bien, que me lo diga desde cualquier teléfono, que salga a la calle (...) Y ahí se cortó toda comunicación”, explicó Gloria.

Y agregó: “Mi mamá llamaba a César y César le decía que él estaba trabajando en Ushuaia”, que cuando saliera del trabajo “iba a ir a la casa y le iba a dar un número fijo para que se comunique Todo el fin de semana!. Primero dijo que estaban en Buenos Aires, que Cecilia tenía el teléfono roto, después le dijo que habían llegado a Ushuaia, que la casa era linda, y algunos mensajes a mi mamá inclusive le llegaron mensajes del teléfono de Cecilia que decían que estaba en Ushuaia. Nosotros estábamos creidas que estaban en Ushuaia!”, señaló la mamá.

Gloria contó que apenas se cortó el contacto lo único que se le ocurrió hacer fue publicar en Instagram que su hija había desaparecido. “ Ayudenme a encontrar a mi hija y puse el cartel de los dos (Cecilia y César) porque yo creía que ambos estaban desaparecidos, porque ellos dos no se separaban nunca supuestamente”, sostuvo.

Fue entonces que “las amigas mismas de mi hija empiezan a mandarme fotos de que él estuvo acá en Resistencia el fin de semana. El peluquero mismo de él se comunica conmigo y me dice que él pidió turno para el domingo”, contó Gloria.

Eso fue el lunes por la noche, “el martes a la mañana estuve en la comisaría 15 que me corresponde hice la denuncia, hice todo, les di todos los teléfonos a disposición los mensajes, todo”, indicó la mujer. Mientras tanto, el teléfono de César “daba desconectado”.

El temor que infundía Emereciano Sena

La mamá de Cecilia contó que no fue a tocar la puerta de la casa de Emerenciano Sena ni lo haría “porque le tenemos miedo a la gente de Emerenciano. Vos te metés con la gente de Emerenciano y terminás como Cecilia”, dijo.

Luego contó que las amigas de Cecilia organizaron una marcha pidiendo justicia, “estaban indignadas (…) Yo estaba esperando los tiempos judiciales, que me llamen, bueno nunca me llamaron”, señaló.

Posteriormente el clan Sena fue detenido, junto a cuatro personas de su confianza.

“Ellos se negaron a hablar, negaron hasta el casamiento, por eso yo tuve que subir videos, en ese momento no tenía el acta pero subí el video del civil”, dijo Gloria al respecto, y agregó: “Dijeron que ella había sido alguna pareja ocasional de él, nada más, negaron que ellos vivían juntos (Cecilia y César) , entonces ayer yo hice entrar a un medio y que filmen hasta la ropa que está ahí en el placard de él. El ramo de flores que le había regalado dos días antes, todas las cosas todavía están de él y de ahí de las piezas secuestraron 3 computadoras que eran de él”, detalló la mujer.

“¿Qué sospecha usted?”,le preguntó Daniel Migani, a lo que Gloria respondió: “yo lo único que puedo pensar que en esa cabecita loca y mafiosa que ellos tienen, mi hija haya escuchado algo haya visto algo que no tenía que ver”.

Cuando le preguntaron si consideraba que su hija pudiera estar viva, la madre de Cecilia dijo rotundamente: “No, estoy segura que no”, y sin brindar mayores detalles, concluyó “ya se van a enterar , no creo que tarden ni tres días. Se va a hacer publico, ya se van a enterar no puedo decir nada”.

