El ex primer mandatario, Mauricio Macri, habló de su posible candidatura presidencial para las elecciones del año próximo y reveló que su esposa, Juliana Awada, se opone a su postulación en la carrera hacia la Casa Rosada. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó en una entrevista televisiva.

“¿Ella no quiere?”, repreguntó el periodista Jonatán Viale ante la respuesta del líder del PRO. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó Macri en diálogo con La Nación+. “La hechicera no quiere”, admitió entre risas.

“Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio”, sostuvo el ex presidente, haciendo alusión a quienes lo votaron ese año, cuando fue derrotado por Alberto Fernández, del Frente de Todos, quien obtuvo el 48% en la segunda vuelta.

Una interna caliente

Sin embargo, la candidatura de Macri no está definida dentro de su propio partido, Propuesta Republicana (PRO), y mucho menos dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. De hecho, en la entrevista se refirió a sus aliados diciendo que en el espacio hay “ruidos que a los votantes no les gusta: cuando se privilegia de vuelta el individualismo, el ego que se descontrola”.

El jueves por la mañana el ex mandatario aseguró que “no se anotó” con una candidatura propia para la interna de Juntos por el Cambio” y había tomado distancia distancia de una eventual competencia con Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo no me he anotado. Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”, dijo al ser consultado sobre una hipotética competencia de candidaturas presidenciales en el PRO, en la que ya están trabajando la titular del partido, Patricia Bullrich, y el alcalde de CABA.

Cabe recordar que días atrás Macri sostuvo estando en España que “Si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, por lo que Rodríguez Larreta entendió que el ex Presidente estaba preparando el terreno para lanzarse y lo desafío a competir con él para ver quién tiene el respaldo de la gente. “El apoyo que realmente vale es el de la gente”, cruzó el jefe del gobierno porteño.

Con información de Infobae y La Nación