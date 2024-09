“Resquebrajamiento”. ¿El potencial inicio de algo nuevo? Por el momento se trata de una tendencia lenta (pero constante). En diciembre, recién asumido y con el discurso anti-políticos en la cresta de la ola, el consultor Hugo Haime midió en 52% la aprobación del presidente Javier Milei. Nueve meses después, y con un perfil público todavía más intransigente, el índice se deprimió al 42%.

Para Haime, hombre de dilatada experiencia en la recolección e interpretación de la opinión pública, se trata del “resquebrajamiento de las columnas vertebrales” del modelo Milei.

La cotización a la baja es algo que viene reflejando una mayoría de consultoras: a fines de julio Zuban Córdoba publicó un informe que, entre otros aspectos, destacaba que el 70% de los encuestados expresaba que su situación económica había empeorado.

“Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida”

Al asumir la administración de La Libertad Avanza, la desaprobación de gestión estaba en torno al 39%. En agosto saltó al 56%. En ese doble juego de apoyos y rechazos, el diferencial pasó de positivo a negativo.

El diferencial pasó de ser 10 puntos positivos a convertirse en 14 puntos negativos hacia fines de agosto de 2024, como bien lo muestra el gráfico de la consultora de Haime, que ubica el entrecruzamiento a fines de marzo y el despegue de la percepción negativa tras la marcha universitaria del 23 de abril.

“Milei está asentado en cuatro pilares: la expectativa de mejora; la idea de que el ajuste es inevitable debido a la gestión de gobiernos anteriores (pero básicamente del Gobierno Fernández-Fernández); la idea de que él -Milei- puede ser exitoso combatiendo la inflación; por último, un fuerte apoyo en el interior del país. Esos son los cuatro pilares de Milei”, dice Haime en contacto con Cba24n.

Ahora bien. “Qué está pasando en este momento, desde mi punto de vista. Primero: tenemos un desplazamiento de la problemática de la inflación hacia la pobreza. Entonces tenemos una evaluación general que dice que el plan económico genera pobreza”. En su último informe, el Observatorio de la Deuda Social-UCA calculó en 52% la pobreza durante el primer semestre de 2024.

Resquebrajamiento

El sacrificio no puede ser eterno, por más libertario que uno pudiera elegir ser. En otro sondeo reciente, Pulso Research preguntó "Usted, ¿está dispuesto a pagar tarifas más caras de luz, agua, gas y transporte con tal que la situación económica mejore en el futuro?". Un 62,4% está entre nada y poco dispuesto a arriesgar el presente inmediato por un futuro que, en Argentina, nadie puede garantizar.

Al mismo tiempo se da un desplazamiento, sutil pero desplazamiento al fin, de las prioridades por parte de los ciudadanos. Las dificultades de orden macroeconómico (dólar, déficit fiscal, inflación) ceden agenda por el drama social creciente: así aparece como principal inquietud para la opinión pública temas como el empleo, la inseguridad y la cobertura previsional.

Según la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), la inflación se ubicó en tercer lugar de las preocupaciones con 13%. La caída de la actividad (35,7%) y la pobreza (14,3%) se instalan al tope de las demandas.

En agosto, desde Zuban Córdoba, consultora con sede en nuestra provincia, se interpretaba que “desde los propios votantes de Milei comienza a emerger un descreimiento sobre el rumbo económico”. Qué puede suceder con el termómetro social si el oficialismo no logra concretar mejoras económicas para los sectores populares, es una interrogación que ahora se habilita.

-Desde por lo menos un mes atrás, distintas consultoras muestran que la desaprobación se impuso sobre la aprobación de gestión. Este miércoles, los diputados que dieron media sanción al proyecto, en un giro público, apoyaron el veto presidencial sobre un universo sensible: los jubilados.

Haime- Yo digo lo siguiente: la inflación sigue siendo un problema para la gente, sobre todo para los sectores populares. O sea que: ni se resolvió el problema de la inflación, básicamente porque la gente no llega a fin de mes, hay una restricción muy fuerte del gasto, y de esta manera crece en la opinión pública la duda respecto a la consistencia de la baja de la inflación.

“Pero para poder hablar de una tendencia, pongamos la lupa sobre algunos números”, agrega Haime. “Uno de los pilares del modelo Milei se apoya, como dije, en echarle toda la culpa al Gobierno de Fernández. Si bien esto se mantiene, comenzamos a advertir que un sector está diciendo que la actualidad no sólo es culpa de los Fernández sino que La Libertad Avanza tiene su responsabilidad. Aproximadamente un 43% dice que el escenario hoy es culpa del gobierno anterior. Un 26% expresa que la “culpa” hay que facturarla a ambos gobiernos (esto último es algo que viene creciendo). Y un 20% -núcleo duro- expresa claramente que el responsable es Milei”.

Discurso y realidad

“Del total de votantes en el ballotage, yo diría que Milei mantiene un 78% -aproximadamente- de esas adhesiones. El problema que está teniendo es que la mitad de los que lo aprueban son adherentes críticos. Hoy empiezan a crecer en la percepción pública los críticos por temas económicos, por temas institucionales y son críticos también por problemas de gestión. Cuando preguntamos si Milei `tiene buenas ideas y sabe gestionar´, solamente un 30% contesta que sí. Hay otro 20% que me dice que `tiene buenas ideas´. O sea, hay 50% que estaría de acuerdo con las ideas del presidente pero ven que tiene problemas para gestionar. El otro 50% dice no acordar con las ideas del presidente; seguimos en una sociedad muy polarizada, no es novedad. De aquí para adelante todo es muy difícil y dependerá de cómo le vaya en lo económico.

El FMI advirtió el 16 de julio que la economía argentina caerá más de lo que había sido previsto: del -2,8% estimado inicialmente, el derrumbe proyectado alcanzaría el -3,5% del PIB en 2024

Como lo económico es inescindible de lo social, la alarma es doble: con el apoyo al veto presidencial a la reforma jubilatoria, la mínima seguirá en 304 mil pesos. El PAMI suprimió medicamentos que recibían el 100% de cobertura.

“Cuando se veta una ley como la reforma jubilatoria, la sociedad hace empatía con los jubilados. Macri ganó la elección de medio término (2017) y se metió con los jubilados: perdió 10 puntos de aprobación de gestión y no los recuperó nunca más. Quiero decir: el veto le puede -o no- costar en términos de opinión pública. Esto se va a saber en el transcurso de septiembre”, interpreta Haime cuando se le pregunta sobre el costo eventual del veto que contó con el auxilio de la UCR, envuelta en su espiral de incomprensión histórica.

Si sos oposición, que no se note

Una interpretación práctica indica que la oposición (pensamos casi exclusivamente en UxP) está en modo espectral porque nada parece convenirle más que Milei profundice el ajuste y pase la motosierra hasta que no quede nada. La pregunta es cuánto soporta la realidad esta relación mutuamente dependiente, de la que parecen ganar tanto Cristina Fernández como el propio Milei.

“En términos electorales, me parece que la batalla se define el año próximo, no tanto a nivel nacional, sino en función del resultado en la provincia de Buenos Aires. Si en la provincia de Buenos Aires Milei gana, le pega un golpe brutal a la oposición. Y si pierde va a ser muy complicado. Una situación parecida a lo que sucedió en 2013, cuando Massa le ganó al kirchnerismo y, a nivel nacional, la sensación que dejó fue que el kirchnerismo había perdido. De todas maneras, me parece muy adelantado hablar del proceso electoral. La realidad es que enfrente el Gobierno no tiene nada", expresa Haime.

Las proyecciones electorales son inevitablemente volátiles en Argentina. “Todavía hay un 40% que mantiene expectativa de mejora, y le sigue dando tiempo al presidente. Yo veo un resquebrajamiento en las columnas vertebrales. No veo que estén caídas. No veo que pasado mañana nos encontremos con 20% de aprobación de gestión, por exagerar. Me parece que si cae, va a ir cayendo muy lentamente porque la gente todavía no tiene dónde mirar. Todavía no es tiempo de la oposición”, cierra el consultor que participó en más de 100 campañas electorales.