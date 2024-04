La búsqueda de alianzas parece ser el sendero que más le cuesta practicar al Poder Ejecutivo. Pero las necesidades legislativas lo van llevando a ese camino.

Hoy, el diputado Martín Tetaz reconoce que “hoy el Presidente de verdad parece ir entendiendo la política”. El horizonte tiene al tratamiento de la nueva “Ley Bases” y la aprobación del DNU 70/2024 como epicentros.

“(Javier Milei) No tiene un criterio para tomar decisiones, no estudia los casos antes, y eso le trae complicaciones. Yo estoy de acuerdo en que en el Estado hay gente que no va a trabajar, pero no se puede arrasar con todo”, sentencia el legislador radical.

Entrevistado en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, adujo que “su criterio es que la licuadora funcione; sentarse sobre los gastos y baja las tasas”.

Pero su cuestionamiento es que “el achicamiento se produce en todos lados por igual”. Entonces, sentencia, “la licuadora le es funcional, pero no distingue entre las cosas que funcionan y las que no”.

A su vez, señaló que “por la información que manejo no va a haber dolarización”. A su juicio, sólo es un término que empezó a usar “en la campaña, cuando le dijeron que deje de hablar de competencia de monedas”. Por eso, remarca, “la dolarización es verso”.