La presa 14 de Julio, ubicada entre Cotiporã y Bento Gonçalves, en la región montañosa de Rio Grande do Sul, se rompió parcialmente en la tarde de este jueves 2. El gobierno estatal pidió a los habitantes de las ciudades cercanas que abandonen la región y busquen zonas más altas.

“Recibimos información sobre la ruptura del estribo derecho de la presa 14 de Julio. El efecto no será devastación, inundaciones, pero el río Taquari fluirá libremente”, dijo el gobernador Eduardo Leite en un video publicado en las redes sociales. También dijo que algunos lugares ya han sido evacuados.

Las imágenes captadas por diversas señales de noticias parecen desmentirlo.

El vicegobernador, Gabriel Souza, afirmó que la presa debe romperse por completo. “No se trata de esperar, no se trata de preguntar si es verdad porque te lo digo con la mayor gravedad: sal de casa y sube al menos seis metros sobre el río. La situación realmente es gravísima, gravísima”, declaró.

Después de un período de intensas sequías hasta setiembre del año pasado, producto del fenómeno de “La Niña”, la reversión en diciembre a “El Niño” vino acompañada de intensas lluvias que se descargan sin cesar y sin pronóstico de cambio a la vista.

Defensa Civil aconsejó a los habitantes de por lo menos 6 municipios de la zona que abandonen las zonas de riesgo y busquen refugios públicos. “Estamos , junto con las fuerzas de respuesta, sacando de las zonas de riesgo a las familias que aún permanecían en estos lugares”, informó la agencia. Según Leite, las condiciones meteorológicas afectan el acceso de los aviones de los equipos de rescate.

Las situación en la región

La Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura monitorea otras trece presas en estado de alerta, cinco de las cuales ya están en proceso de evacuación: la presa de Santa Lúcia, en Putinga; la presa de São Miguel do Buriti, en Bento Gonçalves; la presa de Belo Monte, en Eldorado do Sul; la presa Dal Bó, en Caxias do Sul; y la presa Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, en Glorinha.

El número total de muertes causadas por las fuertes lluvias en Rio Grande do Sul llegó a trece en la mañana de este jueves 2. Según la Defensa Civil del estado, al menos 21 personas están desaparecidas y los daños ya llegaron a 134 municipios, afectando a más de 44,6 mil habitantes.

Medidas de gobierno

El miércoles, Leite declaró el estado de calamidad pública y ordenó la suspensión de clases en toda la red estatal hasta el domingo.

El presidente Lula da Silva afirmó, este jueves, que no faltarán recursos del gobierno federal para ayudar a la población de Rio Grande do Sul y para reconstruir los municipios de Rio Grande do Sul afectados por tormentas e inundaciones desde el comienzo de la semana.

Lula y una delegación de ministros desembarcaron en Santa María (RS) para una reunión de trabajo con el gobernador del estado, Eduardo Leite, quien calificó la situación como el peor desastre climático de la historia de Rio Grande do Sul.

“Todo lo que esté al alcance del gobierno federal, ya sea a través de los ministros, de la sociedad civil o de nuestros militares, dedicaremos 24 horas de esfuerzo para que podamos satisfacer las necesidades básicas de las personas que se encuentran aisladas por las lluvias”, dijo Lula, después de la reunión.