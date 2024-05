Luego de presentar molestias en el tracto digestivo, Mujica se sometió a una endoscopia y al observarse una lesión le prescribieron estudios adicionales, entre ellos una tomografía y una ecografía que derivaron el lunes en la noticia de que presentaba un tumor en el esófago.

La doctora Raquel Pannone, médica personal del ex presidente, en diálogo con la prensa detalló: “No tiene ninguna lesión en otro órgano. Esta lesión está circunscrita al esófago. Por el tipo fisiológico que tiene esta lesión, estuvimos evaluando las posibilidades de tratamiento”.

"El cáncer de esófago tiene tres tratamientos: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Pepe tiene 88 años, casi 89. Tiene una enfermedad inmunológica preexistente y una insuficiencia renal que alejan la posibilidad del tratamiento quirúrgico en este momento. También alejan la quimioterapia y por eso nos quedamos con la radioterapia", detalló.

Los antecedentes que enunció la profesional señalan que esta forma de cáncer responde bien a la radioterapia, lo que consideró “una buena noticia". También se sabe que el área a irradiar es una zona delicada, que los tratamientos con rayos afectan directamente salvo en los casos de lesiones muy focalizadas, lo que se confirmará con estudios adicionales.

Aunque Pannone aseguró que "separar a Pepe por 40 días de Lucía, de la chacra y de la militancia será muy complicado", anunció que el tratamiento comenzará en los próximos días en la clínica COR, en Uruguay, dónde hay condiciones técnicas para obtener un buen resultado con el tratamiento”.

La profesional agregó un detalle muy significativo y es que, debido a la enfermedad inmunológica que padece Mujica, se encontrará "más inmunodeprimido" por lo que advirtió que requerirá de especiales cuidados.

Diferencia entre tumor y cáncer

Pannone enfatizó la diferencia entre tener "un tumor" y padecer cáncer. "Un tumor" es una masa que crece dentro del cuerpo y no necesariamente tiene por qué ser maligno.

"Los diferencia la anatomía patológica. Por eso es que algunos de ustedes me consultaron al principio y yo les respondí que hasta no tener la anatomía patológica yo no iba a hablar de características" del tumor, explicó.

La especialista invitó a no hacer "futurología" con cómo responderá el cuerpo de Mujica al tratamiento oncológico, pero sí explicó que, en general, los pacientes mayores tienen una mayor sobrevida.

Fuente: elpais.com.uy