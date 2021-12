"La lluvia es también no verte", el documental de la Tragedia de Cromañón se verá en Cine.ar

La noche del 30 de diciembre de 2004 ocurría una de las peores tragedias no naturales del país. Morían 194 jóvenes que habían asistido a un recital de la banda de rock Callejeros en República de Cromañón, un local bailable ubicado en el barrio de Once de Buenos Aires.



En la tragedia, se produjo un incendio porque uno de los espectadores lanzó un elemento de pirotecnia que impactó en la media sombra ubicada en el techo. Esto produjo gases tóxicos porque afectó a materiales inflamables, asfixiando rápidamente a numerosos asistentes. La gente comenzó a evacuar el local, aunque esta evacuación no se pudo realizar de manera normal, ya que una de las salidas estaba cerrada con candado y alambres. El resultado fue numerosas víctimas fatales y cerca de 1432 heridos.



Además, los medios informaron que en el baño de damas funcionaba una guardería para niños, por lo que entre las víctimas también había infantes. Aunque esta versión, fue desmentida por testigos de la tragedia.

La tragedia de Cromañón causó importantes cambios políticos y culturales. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes, la mayoría adolescentes y jóvenes, conformaron un gran colectivo de movilización pública y demanda de justicia, por las muertes y los daños sufridos.

El documental "La lluvia es también no verte", rescata la búsqueda de justicia de los familiares. Es dirigido por Mayra Bottero y se podrá ver este jueves a las 18 en Cine.ar Tv. También está disponible en Cine.ar Play.



Mirá el tráiler: