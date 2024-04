Marcha Federal Universitaria: se espera una multitud en las calles de Córdoba

La disputa entre las universidades y el Gobierno nacional se profundiza y son mayoría los rectores que alertan por la urgente situación financiera y aseguran que, de no haber actualización en las partidas, los establecimientos se verán comprometidos en los servicios esenciales y operativos.

Sin una actualización, el actual presupuesto universitario (fue prorrogado nominalmente el de 2023) sería el más bajo desde 1997. Así lo difundió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en un informe realizado en base a datos de la plataforma Presupuesto Abierto.

El informe de ACIJ plantea que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue más pronunciada que en el promedio del gasto público nacional.

Otro dato relevante que arroja el informe: para 2024 el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72 por ciento más bajo en comparación con el año anterior

Con una inflación interanual alrededor de 290 por ciento, las universidades nacionales (dependen financieramente del Gobierno nacional) comenzaron 2024 con la prórroga del presupuesto nominal que se le asignó en septiembre de 2022 ($1.385.289,5 millones). Los rectores y las asociaciones gremiales han manifestado que transitar el año con esos fondos será en la práctica imposible.

El último 9 de abril el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó, de forma unánime, la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria para el próximo 23 de abril. En ese plenario, llevado a cabo en el predio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), los rectores de las 57 universidades nacionales manifestaron que “la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave”.

En el actual contexto, ahora con la presencia cada vez más visible del estudiantado, que de a poco se manifiesta en redes y en las calles, la marcha universitaria del próximo martes crece en músculo y son muchas las agrupaciones políticas y sociales que convocan y se pliegan a sus consignas.

UEPC

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba participará activamente de la “Jornada Nacional de Protesta convocada por CTERA en todo el país por más presupuesto educativo y en defensa de las escuelas y universidades públicas”.

En el largo conflicto (desde la asunción de la actual administración, el pasado 10 de diciembre, las universidades reclaman que se contemple la situación financiera) hubo poco canales de interlocución entre las partes. El último gesto del Gobierno, a través de Capital Humano, fue actualizar en un 70 por ciento el ítem “gastos de funcionamiento”: esto tiene una incidencia global que en el mejor de los casos no supera el 10 por ciento total del presupuesto.

Los principales puntos que desde UEPC volverán a poner en discusión son:

Paritaria Nacional Docente

Pago del FONID

Aumento a las y los jubilados

Defensa de las cajas de jubilaciones provinciales

¡No al Impuesto a las Ganancias!

Desde UEPC adelantaron que accionarán junto a las y los docentes de las universidades públicas en toda la provincia de Córdoba y que acompañarán la marcha a Plaza de Mayo que se realizará en la ciudad de Buenos Aires.

Además de la movilización central en la ciudad de Buenos Aires, se esperan marchas en las principales ciudades de Argentina. En Córdoba se espera una multitud, teniendo en cuenta la extensa estructura y relevancia de la Universidad Nacional de Córdoba en la historia y la cultura de la provincia

ADIUC

El Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba es una de las asociaciones que mayor visibilidad le ha dado al conflicto en ámbito local.

“La situación de las universidades y el sistema científico es crítica. Las brutales políticas de ajuste que impulsa el Gobierno nacional nos han llevado a una situación insostenible. No se trata de un ajuste más, enfrentamos una amenaza real. La asfixia presupuestaria compromete la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad”, expresó a través de un comunicado la representación gremial.

“Que esta no sea una marcha más. No queremos ser la generación que dejó morir a la universidad pública y a la ciencia nacional. No estamos dispuestos a mirar para otro lado frente a retrocesos históricos de esta magnitud. Una respuesta unificada y decidida de la comunidad universitaria en su conjunto puede cambiar las cosas”, agrega el texto.

El próximo 23 de abril la protesta se llevará adelante en simultáneo en todo el país y será acompañada por la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales

“La solución a los problemas actuales no pasa por los recortes, el arancelamiento, la privatización o el cierre de nuestras mejores instituciones. Por el contrario, debemos crear un amplio consenso ciudadano para mejorarlas y robustecerlas, con más recursos y mejores políticas. La universidad no es el problema, es parte de la solución” cierra el comunicado de ADIUC. Se espera una gran concentración en las calles de Córdoba y el país.