El Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) -diputado nacional del Frente de Todos en uso de licencia- dirigente industrial José Ignacio De Mendiguren, indicó que "ningún acuerdo de precios resuelven por sí sólo la inflación", en referencia al congelamiento que pretende el gobierno nacional.

En diálogo con el programa Es por Acá, que se emite por la FM 102.3, el referente textil sostuvo que "todos los acuerdos de precios sirven como un puente de transición de plata hasta que impacten las medidas macroeconómicas que ha tomado el Gobierno y que tardan en tener efectos en la economía. Por eso se deben hacer con relación a cálculos de inflación futura y no pasada, porque sirven para desinflar las expectativas del proceso inflacionario, siempre se ha hecho así".

Al ser consultado respecto de las grandes empresas del sector de la Alimentación que se oponen al acuerdo de precios, el dirigente aseguró que "habría que preguntarles ¿cuánto se ahorran con la energía por la medida del Gobierno de congelamiento de tarifas?".

"El grupo Pérez Companc, que tiene una deuda de gran volumen y que dos años atrás pagaba intereses pornográficos y hoy paga una tasa de referencia de entre el 28 y el 35% por debajo de la inflación; ¿cuánto dinero se esta ahorrando? Es decir, les estamos vendiendo materias primas a menos de la mitad de precio ¿y ellos no pueden hacer un esfuerzo para congelar algunos precios contra este beneficio que está recibiendo?, no me parece justo" dijo De Mendiguren.

Por otro lado, en relación a la inflación, el presidente del BICE sostuvo que hay que tener en cuenta dos componentes al que en esta ocasión se debe agregar un tercero: "por un lado el tema macroeconómico que tiene que ver con la política fiscal y la política monetaria; el segundo componente tiene que ver con la inflación internacional que hoy se suma por la pandemia y antes no estaba; y el tercero tiene que ver con las expectativas en torno a la inflación. Hay economistas que consideran que lo macroeconómico y las expectativas implican el 50% cada uno en cuanto a la inflación".

El dirigente industrial remarcó que en estos momentos, en particular, " hay mayor gravedad porque acabamos de salir de una pandemia terrible".

Al respecto, De Mendiguren señaló que el año pasado "todos los Gobiernos del mundo, incluidos los más desarrollados, inyectaron dinero a las economías en todo lo que hizo falta. El déficit de Estados Unidos estuvo en 13 puntos del PBI y la inflación norteamericana, que históricamente estuvo en poco más de un punto, llegará al 5%", subrayó.

"Todavía no hemos superado la inflación récord del Gobierno anterior que llegó al 53% sin pandemia, por eso pregunto qué creen que se podría haber hecho. Podríamos haber evitado tres puntos más de inflación por emisión, pero a costa de haber dejado caer la economía y perder más de 25.000 Pymes", señaló el dirigente, agregando que "el año pasado asistimos a la asistencia de empresas Pymes más grande de la historia" argentina.

Consultado sobre cuáles son las medidas que se deberían tomar para frenar la escalada de precios, De Mendiguren sostuvo que "la inflación lo que requiere ahora es que todos los sectores actuemos en conjunto para bajar las expectativas inflacionarias de manera conjunta"

Críticas a la oposición

Al respecto, el presidente del BICE recordó que "después de la gran crisis económica y social que sufrió el país en 2001, tanto el peronismo como el radicalismo se juntaron y dejaron de lado las viejas peleas, se juntaron y salieron de la crisis juntos. Después cada partido siguió su camino".

En ese sentido, sostuvo que "ese acuerdo político con mayúsculas, permitió que la Argentina saliera de la crisis. En 2002, sin ninguna ayuda del FMI, Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial", agregó De Mendiguren.

"Todo el emprendedurismo extraordinario que el país tiene, sobre todo del interior del país, permite la recuperación generando recursos. Por eso creo que la salida es generando acuerdo y no cavando grietas", reclamó el dirigente industrial, agregando que según su criterio "es increíble que gente de la oposición siga criticando en lugar de ponerse a colaborar, hay que mirar para adelante y en el medio está la gente", sostuvo.

Por último recordó que "quienes integraron el Gobierno anterior llegaron al poder en 2015 criticando el Plan Ahora 12 y se fueron poniendo el programa de nuevo, llegaron criticando el cepo al dólar y se fueron colocándolo de nuevo, llegaron al Gobierno criticando las retenciones y cuando se fueron las restauraron", concluyó De Mendiguren.

Escuchá la entrevista completa: